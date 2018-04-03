В России могут запретить рекламу услуг по написанию научных работ

Сегодня учиться стало проще простого: к услугам студентов и аспирантов масса фирм, готовых написать «под ключ» любой научный труд.

Диссертация? Реферат? Статья для журнала ВАКа? Пожалуйста. Только платите.

Часто такие услуги стоят сравнительно недорого, так что чужие знания по карману не только богатым людям. Нет, лениться предпочитают многие.

Новый проект призван затруднить (в идеале совсем свести на нет) контакт между коммерческими авторами и студентами, предпочитающими работать не головой, а кошельком. Инициатива предлагает внести поправки в Закон «О рекламе». По сути, таким фирмам запретят сообщать о себе.

— Нет и не может быть легального бизнеса по написанию рефератов и диссертаций, — сказал «РГ» член правления Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Но, продолжает он, в полулегальном и частном порядке такие услуги оказываются. Что очевидно.

— При этом некоторые компании маскируют свою деятельность под оказание консультационных услуг, — говорит Станислав Александров. — Однако научная и учебная работа — реферат, статья, диссертация и т.п. — по определению должны выполняться самостоятельно. Человек не может принести купленную работу, показать чек и требовать, чтобы ему поставили положительную оценку. Фактически это ничем не отличается от покупки диплома, и это незаконно. Между тем такое явление стало распространенным.

Собственно, никого не надо убеждать в том, что покупать готовые рефераты нехорошо. С этим согласны даже те, кто покупает такие рефераты. Просто нелегко устоять перед соблазном. На учебу нет времени, а тут такое относительно недорогое решение всех проблем. На выходе же получается фальшь: диплом получает человек, который так ничему и не научился.

— Цель законопроекта — ограничить распространение подобных услуг и в конечном счете заставить учащихся работать самостоятельно, — рассказывает Станислав Александров. — За распространение подобной рекламы будет грозить штраф для физических лиц от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Не исключено, что в дальнейшем стоит подумать и о других шагах, направленных на ограничение распространения информации о продаже научных работ, в том числе и в Интернете.

Эксперты обращают внимание, что многие фирмы рекламируют не написание диссертаций, а как бы консультации — помощь в подготовке научной работы. В том, что специалист поможет советом, нет ничего зазорного. Главное, чтобы ученик работу выполнял самостоятельно. Но всем же понятно, о какой именно помощи идет речь: ученик отойдет в сторонку, а за него все напишут. Поэтому не исключено, что в ходе доработки проекта формулировки будут уточнены так, чтобы исключить всякие лазейки.

Благодаря современным технологиям найти коммерсантов-писателей нетрудно. Достаточно погуглить. Но проект по сути делает первый шаг к тому, чтобы объявить подобную информацию вне закона. Ведь даже интернет-объявления «напишу за деньги реферат» подпадают под закон о рекламе, а значит, и станут запретными.