Британская лаборатория не смогла установить происхождение применённого в Солсбери вещества

Эксперты секретной британской лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам главы исследовательского центра Гэри Эйткенхеда, правительство сделало выводы о стране-производителе нервно-паралитического газа, основываясь на «ряде других источников». При этом в лаборатории отрицают, что вещество могло быть взято у них. Эксперты считают, что выводы Портон-Дауна ничего не изменят, а британский премьер Тереза Мэй попытается обернуть ситуацию в свою пользу. Специалисты британского исследовательского центра отравляющих веществ Портон-Даун не смогли доказать российское происхождение газа, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

«Мы смогли установить, что это был «Новичок» (А-234. — RT), определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество, что это было нервно-паралитическое вещество военного класса», — заявил глава центра Гэри Эйткенхед

По его словам, специалистам не удалось установить, где именно было произведено вещество, а выводы о его происхождении сделали в Лондоне.

«Мы не установили точное происхождение, но мы предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать воедино выводы, к которым они пришли», — заметил он.

Эйткенхед считает, что для установления страны-производителя необходимы «другие сведения», в том числе полученные разведкой.

«Наша работа — предъявить научные доказательства того, что именно собой представляет это нервно-паралитическое вещество. Мы установили, что оно принадлежит к этому семейству и имеет военное назначение. Но мы не работаем над поиском места его производства», — заявил Эйткенхед.

Он также добавил, что произвести вещество «чрезвычайно сложно», в связи с чем, по его мнению, в этом может быть замешано государство. При этом он не стал выдвигать версии, какое именно.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло , заявление Эйткенхеда стало ответом поддержавшим санкции европейским странам, которые могли потребовать доказательства вины России

«Это ровным счетом ничего не изменит. Руководитель военной лаборатории снял с себя ответственность за определение страны происхождения «Новичка». Его специалисты определили химическую формулу, провели идентификацию и сравнения, а дальше передали эстафету правительству, а «мы больше ничего сказать не можем», — считает эксперт.

Утечку отрицают

Эйткенхед также отрицает предположения, что яд, которым могли отравить Скрипалей, был изготовлен в Портон-Дауне: «Нет абсолютно никаких шансов, чтобы что-то подобное было взято у нас или покинуло стены нашей лаборатории».

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, производилось ли вещество A-234 в лаборатории и могли ли у неё остаться запасы нервно-паралитического газа.

«Интересно, что они не определили происхождение, но точно знают, что это вещество было взято не у них. Откуда они это знают?», — прокомментировал заявление главы лаборатории бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф в эфире RT.

Ранее в России высказывались предположения, что яд А-234 мог быть разработан именно в Портон-Дауне.

«Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то ещё, вы сверяете его с определёнными образцами, которые есть в ваших лабораториях. А Портон-Даун, как мы знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединённом Королевстве , который занимается исследованиями химического оружия. И он находится всего в восьми милях от Солсбери», — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью BBC, подчеркнув при этом, что у него нет доказательств этой версии.

В Портон-Дауне это предположение с возмущением отвергли. В частности, глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил о невозможности утечек токсичных веществ с территории центра. На его слова обратили внимание в российском посольстве в Лондоне. В дипмиссии подчеркнули: Эйткенхед косвенно признал, что какие-то отравляющие вещества на объекте разрабатываются, так как иначе нечему было бы «просачиваться».

Помимо этого в посольстве напомнили о словах главы МИД Великобритании Бориса Джонсона , который 19 марта заявлял, что у Лондона есть образцы А-234:

— Мы провели расследование так быстро, как смогли… когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории Портон-Дауна…

— Значит, у них есть образцы? (вопрос журналиста. — RT)

— Да. И они в своих выводах были совершенно категоричны, — подчеркнул министр.

Отметим, что параллельно с лабораторией Портон-Даун исследование образцов нервно-паралитического вещества ведут эксперты Организации по запрещению химического оружия. При этом, как ранее отмечал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин , российских специалистов среди них нет.

«Наших специалистов в составе группы ОЗХО, находившейся в Англии, не было и нет… Группа экспертов организации уже вернулась в Гаагу , они привезли пробы, взятые в Англии, эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО», — заявил он 2 апреля.

К 4 апреля комиссия организации должна будет предоставить отчёт о результатах исследований. При этом её члены подчеркнули, что вначале он будет направлен Великобритании, а уже затем, возможно, России.

Между тем российская сторона накануне отправила ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля. Среди них — какого рода помощь британская сторона запросила у ОЗХО и направлял ли Лондон дополнительную оперативную, медицинскую или правовую информацию по собственному расследованию. Помимо этого в Москве поинтересовались, кике материальные свидетельства предоставляли организации британцы.

В ОЗХО, в свою очередь, заявили, что смогут ответить на эти вопросы к концу 3 апреля.