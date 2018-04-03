Британская лаборатория не смогла установить происхождение применённого в Солсбери вещества 

Эксперты секретной британской лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам главы исследовательского центра Гэри Эйткенхеда, правительство сделало выводы о стране-производителе нервно-паралитического газа, основываясь на «ряде других источников». При этом в лаборатории отрицают, что вещество могло быть взято у них. Эксперты считают, что выводы Портон-Дауна ничего не изменят, а британский премьер Тереза Мэй попытается обернуть ситуацию в свою пользу. Специалисты британского исследовательского центра отравляющих веществ Портон-Даун не смогли доказать российское происхождение газа, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.
«Мы смогли установить, что это был «Новичок» (А-234. — RT), определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество, что это было нервно-паралитическое вещество военного класса», — заявил глава центра Гэри Эйткенхед.
По его словам, специалистам не удалось установить, где именно было произведено вещество, а выводы о его происхождении сделали в Лондоне.
«Мы не установили точное происхождение, но мы предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать воедино выводы, к которым они пришли», — заметил он.
Эйткенхед считает, что для установления страны-производителя необходимы «другие сведения», в том числе полученные разведкой.
«Наша работа — предъявить научные доказательства того, что именно собой представляет это нервно-паралитическое вещество. Мы установили, что оно принадлежит к этому семейству и имеет военное назначение. Но мы не работаем над поиском места его производства», — заявил Эйткенхед.
Он также добавил, что произвести вещество «чрезвычайно сложно», в связи с чем, по его мнению, в этом может быть замешано государство. При этом он не стал выдвигать версии, какое именно.
По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, заявление Эйткенхеда стало ответом поддержавшим санкции европейским странам, которые могли потребовать доказательства вины России.
«Это ровным счетом ничего не изменит. Руководитель военной лаборатории снял с себя ответственность за определение страны происхождения «Новичка». Его специалисты определили химическую формулу, провели идентификацию и сравнения, а дальше передали эстафету правительству, а «мы больше ничего сказать не можем», — считает эксперт.
Утечку отрицают
Эйткенхед также отрицает предположения, что яд, которым могли отравить Скрипалей, был изготовлен в Портон-Дауне: «Нет абсолютно никаких шансов, чтобы что-то подобное было взято у нас или покинуло стены нашей лаборатории».
В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, производилось ли вещество A-234 в лаборатории и могли ли у неё остаться запасы нервно-паралитического газа.
«Интересно, что они не определили происхождение, но точно знают, что это вещество было взято не у них. Откуда они это знают?», — прокомментировал заявление главы лаборатории бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф в эфире RT.
Ранее в России высказывались предположения, что яд А-234 мог быть разработан именно в Портон-Дауне.
«Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то ещё, вы сверяете его с определёнными образцами, которые есть в ваших лабораториях. А Портон-Даун, как мы знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединённом Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия. И он находится всего в восьми милях от Солсбери», — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью BBC, подчеркнув при этом, что у него нет доказательств этой версии.
В Портон-Дауне это предположение с возмущением отвергли. В частности, глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил о невозможности утечек токсичных веществ с территории центра. На его слова обратили внимание в российском посольстве в Лондоне. В дипмиссии подчеркнули: Эйткенхед косвенно признал, что какие-то отравляющие вещества на объекте разрабатываются, так как иначе нечему было бы «просачиваться».
Помимо этого в посольстве напомнили о словах главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который 19 марта заявлял, что у Лондона есть образцы А-234:
— Мы провели расследование так быстро, как смогли… когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории Портон-Дауна…
— Значит, у них есть образцы? (вопрос журналиста. — RT)
— Да. И они в своих выводах были совершенно категоричны, — подчеркнул министр.
Ответ ОЗХО
Отметим, что параллельно с лабораторией Портон-Даун исследование образцов нервно-паралитического вещества ведут эксперты Организации по запрещению химического оружия. При этом, как ранее отмечал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, российских специалистов среди них нет.
«Наших специалистов в составе группы ОЗХО, находившейся в Англии, не было и нет… Группа экспертов организации уже вернулась в Гаагу, они привезли пробы, взятые в Англии, эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО», — заявил он 2 апреля.
К 4 апреля комиссия организации должна будет предоставить отчёт о результатах исследований. При этом её члены подчеркнули, что вначале он будет направлен Великобритании, а уже затем, возможно, России.
Между тем российская сторона накануне отправила ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля. Среди них — какого рода помощь британская сторона запросила у ОЗХО и направлял ли Лондон дополнительную оперативную, медицинскую или правовую информацию по собственному расследованию. Помимо этого в Москве поинтересовались, кике материальные свидетельства предоставляли организации британцы.
В ОЗХО, в свою очередь, заявили, что смогут ответить на эти вопросы к концу 3 апреля.