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Радикалы устроили провокацию в Киево-Печерской лавре
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Радикалы устроили провокацию в Киево-Печерской лавре 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Национал-радикалы из группировки «С14» устроили провокацию в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
«3 апреля около 30 агрессивно настроенных молодчиков из группировки «С14», признанной террористической организацией, устроили провокацию в Киево-Печерсккой лавре», — говорится в сообщении.
Вооруженные колющим оружием и битами, радикалы без разрешения духовенства вторглись на территорию монастырских келий и пытались спровоцировать конфликт. Они оскорбляли духовенство и чувства верующих многочисленных паломников и экскурсантов, в том числе детей, отмечает УПЦ. Все, кто был свидетелем этого события, выражали возмущение попыткой надругательства над православной святыней.
Провокационную акцию прервал наряд полиции, заставивший молодчиков убраться из лавры. Сами радикалы похвастались в социальной сети своим набегом на лавру, срезанными шевронами с сотрудников охраны и тем, как они «поймали» настоятеля лавры владыку Павла.
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