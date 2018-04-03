В Польше призвали Британию предъявить России доказательства или извиниться за «дело Скрипалей» 

В связи с развитием ситуации вокруг «дела Скрипалей» британские власти должны представить доказательства причастности России к покушению либо извиниться перед Москвой, отметил польский политик Януш Корвин-Микке, сообщает RT со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Политик отметил, что согласен с утверждениями о том, что у России не было никакой мотивации заниматься устранением проживавшего в Лондоне бывшего полковника ГРУ.
Корвин-Микке подчеркнул, что подозревает в случившемся ЦРУ, которое разделяет позицию ряда представителей западного политического истеблишмента о необходимости усилить конфронтацию с Москвой.
«Я бы поставил один к пяти, что у России не было в этом (покушении на Скрипалей — прим. ред.) никакого интереса. … Я не верю, что это она ответственна за отравление Сергея Скрипаля», — сказал лидер партии «Свобода», отметив, что разделяет мнение Президента РФ Владимира Путина о том, что происшествие в Солсбери 4 марта в преддверии президентских выборов в России 18 марта и чемпионата мира по футболу не отвечает интересам Москвы.
«У меня нет ни малейшего намерения вызывать неприязнь к России, но настоящие польские власти, вопреки интересам Польши, являются решительно антироссийскими под американский диктат», — добавил он.
Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом неизвестного происхождения в начале марта после ужина в одном из итальянских ресторанов в Солсбери. В 2006 году он был приговорён к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании, а через четыре года в рамках обмена шпионами уехал в Соединённое Королевство.
Великобритания обвиняет Россию в участии в покушении на Скрипалей. Россия категорически отвергает эти предположения, высказанные в отсутствие предъявления официальных доказательств.
Вечером 3 апреля стало известно, что специалисты Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Дауне не смогли достоверно установить взаимосвязь между ядом, которым были отравлены Скрипали, и его возможным производством на территории России.
Между тем, английские медики сообщили о стабильном состоянии пострадавшей в ходе покушения Юлии Скрипаль и тенденции к быстрому восстановлению организма, что, по мнению ряда экспертов, представляется невозможным в условиях отравления боевым отравляющим веществом.