В Польше призвали Британию предъявить России доказательства или извиниться за «дело Скрипалей»

В связи с развитием ситуации вокруг «дела Скрипалей» британские власти должны представить доказательства причастности России к покушению либо извиниться перед Москвой , отметил польский политик Януш Корвин-Микке, сообщает RT со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Политик отметил, что согласен с утверждениями о том, что у России не было никакой мотивации заниматься устранением проживавшего в Лондоне бывшего полковника ГРУ

Корвин-Микке подчеркнул, что подозревает в случившемся ЦРУ , которое разделяет позицию ряда представителей западного политического истеблишмента о необходимости усилить конфронтацию с Москвой.

«Я бы поставил один к пяти, что у России не было в этом (покушении на Скрипалей — прим. ред.) никакого интереса. … Я не верю, что это она ответственна за отравление Сергея Скрипаля », — сказал лидер партии «Свобода», отметив, что разделяет мнение Президента РФ Владимира Путина о том, что происшествие в Солсбери 4 марта в преддверии президентских выборов в России 18 марта и чемпионата мира по футболу не отвечает интересам Москвы.

«У меня нет ни малейшего намерения вызывать неприязнь к России, но настоящие польские власти, вопреки интересам Польши , являются решительно антироссийскими под американский диктат», — добавил он.

Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом неизвестного происхождения в начале марта после ужина в одном из итальянских ресторанов в Солсбери. В 2006 году он был приговорён к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании , а через четыре года в рамках обмена шпионами уехал в Соединённое Королевство.

Великобритания обвиняет Россию в участии в покушении на Скрипалей. Россия категорически отвергает эти предположения, высказанные в отсутствие предъявления официальных доказательств.

Вечером 3 апреля стало известно, что специалисты Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Дауне не смогли достоверно установить взаимосвязь между ядом, которым были отравлены Скрипали, и его возможным производством на территории России.