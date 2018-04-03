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В Турции разрабатывают письменность для языка свистунов
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В Турции разрабатывают письменность для языка свистунов 

Вести.Ru 1 час назад
Турецкие лингвисты начали разрабатывать письменность для уникального языка свиста ("куш дили"), с помощью которого общаются около 10 тысяч жителей провинции Гиресун в Понтийских горах на северо-востоке страны. Ученые опасается, что 400-летняя языковая традиция может забыться, если ее не записать, сообщает Hurriyet.
Язык свиста прекрасно подходит для общения в горах. С его помощью при хорошей погоде можно передать информацию на расстояние до 30 километров.
Команда лингвистов из турецкого регионального университета разрабатывает алфавит для записи свиста. Вместе с исследователями языка работают музыканты. Они записывают образцы необычной речи нотами, после чего ученые переведут их в буквы.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как звучит язык свиста.
В 2017 году уникальный горный язык внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. Считается, что грамматика «куш дили» схожа с устройством разговорного турецкого.
С 1997 года в деревне Кушкой проводят фестиваль «птичьего языка». Местные дети учат основы свиста в школе.
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