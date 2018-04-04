В апреле восточную часть КАД сузят до двух полос из-за ремонта

С 10 апреля в Санкт-Петербурге сузят до 2 полос участок внутреннего кольца объездной дороги на развязках с Колтушским и Рябовским шоссе. Причиной сужению трассы послужили работы по замене деформационных швов на мосту через реку Лубья. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 10 по 20 апреля будут перекрыты 1 и 2 полосы, а 3 и 4 закроют с 21 апреля по 30 апреля.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Дорожникам нужно будет заменить один деформационный шов.

Работы будут вестись на 40-м км КАД возле развязки с Рябовским шоссе, а также на 45-м км на развязке с Колтушским шоссе, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».