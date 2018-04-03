В Самарской области получены первые результаты действия федерального закона о «лесной амнистии» 

Таким образом, владельцы этих участков больше не будут испытывать проблем с использованием своих дач по назначению, поскольку устранены противоречия, связанные с отнесением дач к лесному фонду.
В частности, такое решение межведомственной рабочей группы было принято в отношении земельных участков СНТ «Энтузиаст» Волжского района. Основная проблема для дачников состояла в том, что СНТ полностью расположено в границах земель лесного фонда. Представители «Энтузиаста» неоднократно обращались в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по этому вопросу.
В настоящее время положительные решения приняты по 157 участкам СНТ «Энтузиаст», имеющих правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. Решение комиссии принимается индивидуально по каждому участку. Министерство лесного хозяйства продолжает работу по оказанию содействия в оформлении прав на земельные участки оставшимся 48 членам СНТ «Энтузиаст».
Кроме того, положительные решения комиссии были приняты по 19 земельным участкам в Отрадном, Тольятти, а также в Безенчукском, Елховском, Камышлинском и Похвистневском районах.
"Это один из наиболее острых и волнующих людей вопросов на протяжении нескольких десятков лет, — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что закон о так называемой «лесной амнистии» на территории Самарской области работает. Но необходимо четкое понимание того, что права на земельные участки получат только те граждане, которые имеют правоустанавливающие документы и претендуют на них на законных основаниях".
11 августа 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», направленный на упрощение процесса оформления прав на земельные участки, полностью или частично расположенные на землях лесного фонда.