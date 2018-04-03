Точный прогноз. «Умная» технология поможет поиску углеводородов на арктическом шельфе

Математики Новосибирского государственного технического университета создали программное обеспечение нового поколения для обработки данных разведки запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море. Об этом сообщил ТАСС проректор вуза по научной работе Алексей Вострецов.

Программное обеспечение пока не имеет аналогов в России , его применяют и для моделирования, и для обработки реальных данных.

«На кафедре прикладной математики университета создано программное обеспечение нового поколения, реализующее высокоразрешающие методы обработки данных геологической разведки. Работа направлена на решение стратегической задачи поиска и разведки запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море за счет создания и последующего внедрения «умных» технологий геологоразведки. Оно существенно повышает точность геологического прогноза и определение точек постановки скважин», — рассказал Алексей Вострецов.

По его словам, программный продукт предназначен не только для поиска углеводородов, но и для обнаружения любых крупных затонувших или погруженных в толщу льда объектов.

Как рассказала руководитель проекта доктор технических наук, профессор Марина Персова, программное обеспечение можно использовать в двух режимах — для проектирования работ и отработки технологий и для создания 3D-моделей геологической среды на основе полученных данных разведки.

«Это программное обеспечение может использоваться для проектирования работ, когда собираются испытывать и применять какую-то технологию: можно смоделировать реальные условия и посмотреть на сигналы и отклики от отдельных объектов как целевых, так и геологических неоднородностей — помех. Вторая сфера применения — это обработка данных, которые снимаются непосредственно при проведении работ: измеряются сигналы, передаются в программный комплекс и на выходе строится геоэлектрическая модель среды», — рассказала она.

Внедрение программного обеспечения в производственный процесс позволит снизить суммарные затраты на дорогостоящую геологоразведку на малоглубинном и глубоководном шельфе. Программное обеспечение начали использовать российские сервисные компании, оно уже прошло апробацию на шельфе. Ученые продолжают совершенствовать продукт на основе отзывов компаний. Разработку ведут при поддержке федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы».