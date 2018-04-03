Клинцевич: «Меня пытаются продумано дискредитировать, а я безобидный человек»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает провокацией и клеветой опубликованные на портале DailyStorm сведения о том, что один из деловых партнеров его сына Андрея был связан с ИГИЛ

Будто бы некий Руслан Кантеев, который вместе с Андреем Клинцевичем был соучредителем самарской компании «Ойлгруп», позднее отправился воевать в Ирак на стороне террористов. И после теракта на борту российского лайнера над Синайским полуостровом выпустил видеообращение, в котором поздравлял «братьев». Также Клинцевич будто бы выступал соочредителем зарегистрированной в США фирмы MK Arms Inc.

Франц Клинцевич в беседе с НСН опроверг эту информацию.

«Сын этих фамилий не знает и никогда с ними не пересекался. Это продуманная попытка дискредитировать. Мне просто жалко людей, которые пытаются это делать. У меня и моего сына безукоризненная биография с точки зрения служения Родине. Поэтому, зачем они такие очевидные ляпсусы делают, я, честно говоря, не пойму. Наверное, это связано с тем, что сегодня лож и клевета — это основное оружие. Мало того, что там нет никаких отношений, они никогда не знал этих фамилий. Завтра скажут, что какой-то мой одноклассник совершил какое-то преступление. Но я-то какое имею к этому отношение? Мне непонятна эта ситуация. Я, вообще, такой безобидный человек, который никому по жизни не навредил, говорит то, что думает и добросовестно служит России . Но если это американские носители, там каким-то образом проплатили, то будем ожидать: наверное, будут какие-то другие политики. Удивлен, крайне удивлен. Все это выглядит по крайней мере смешно», — сказал он.

По словам сенатора, сам он в связи с этой публикацией не намерен обращаться в суд с иском о клевете.

«Я с сыном буду говорить. Я-то причем? Пусть сын эти вещи делает. Может, там кто-то и рассчитывает на какие-то скандалы. Мы уже об этом говорили. В этом случает нужно изменение законодательства, которое в случае возникновения таких ситуаций должно автоматически этих людей ставить в положение ответственных лиц. Давным-давно об этом говорят очень многие серьезные люди», — заключил он.

В конце марта портал DailyStorm опубликовал еще один материал о Клинцевиче. В нем рассказывалось, что на сайте Change.org появилась петиция, размещенная будто бы гражданами Украины , в которой предлагалось отменить санкции против Франца Клинцевича и разрешить ему въезд на Украину, поскольку он будто бы осуждал присоединение Крыма к России, называл его «варварским захватом», за который придется россиянам заплатить большую цену. Тогда сенатор назвал публикацию петиции грубой и беспринципной провокацией.

Напомним, весной прошлого года Франц Клинцевич оказался в центре скандала из-за конфликта с руководителем общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» (ОООИВА) Андреем Чепурным

Вячеслава Володина. 20 апреля 2017 года на заседании оргкомитета «Победа» Чепурной пожаловался президенту Путину на Клинцевича. По его словам, сенатор, используя административный ресурс, пытался уничтожить общественную организацию ОООИВА — «Инвалиды войны» и захватить ее имущество, а также рассылал письма, в которых называл будущим преемником Путина на посту президента спикера Госдумы