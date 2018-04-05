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В Госдуме предложили ввести паспорт соотечественника
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В Госдуме предложили ввести паспорт соотечественника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов предложил ввести паспорт соотечественника, который бы позволял его обладателю беспрепятственно пересекать границу Российской Федерации и находиться на ее территории без ограничения сроков.
"Наше предложение — предать определенный юридический статус нашим соотечественникам, носителям русского языка, культуры, традиций России и народов России. Может быть, действительно приступить к принятию закона о соотечественниках, разработать и учредить паспорт соотечественника, который давал бы право беспрепятственного пересечения границы, без ограничения по времени", — сказал Нилов в ходе пленарного заседания.
В качестве примера депутат привел опыт использования паспорта болельщика на ЧМ-2018, который, по его мнению, «снимает все проблемы». «Давайте этот вопрос поставим на повестку дня», — добавил он.
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