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Мотоциклист чудом избежал серьезных травм в ДТП
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Мотоциклист чудом избежал серьезных травм в ДТП 

Рамблер 1 час назад
Светофор не всегда регулирует движение — в этом на своем опыте убедился мотоциклист из Техаса. Однако он отделался лишь легкими травмами.
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