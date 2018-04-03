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Мотоциклист чудом избежал серьезных травм в ДТП
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Мотоциклист чудом избежал серьезных травм в ДТП
Рамблер
1 час назад
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Светофор не всегда регулирует движение — в этом на своем опыте убедился мотоциклист из Техаса. Однако он отделался лишь легкими травмами.
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