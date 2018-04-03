МЭР предлагает разрешить регистрацию юрлиц по адресам почтовых отделений

Минэкономразвития предлагает разрешить юридическим лицам использовать при регистрации адреса почтовых отделений . Информация о разработке соответствующего законопроекта опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В уведомлении о начале разработки законопроекта отмечается, что требования к указанию юридического адреса местонахождения юрлица связаны с дополнительными издержками и трудностями в связи с арендой помещений. «Особенно этот вопрос актуален для предпринимателей в сфере услуг, в частности в сфере информационных технологий, для деятельности которых фактически не требуются производственные или офисные помещения», — подчеркивают в МЭР.

Введение положения о возможности использования адреса отделения почтовой связи в качестве адреса юридического лица позволит юрлицам осуществлять коммуникации с контрагентами и государственными органами как в электронной форме, так и на бумажном носителе по адресу почтового отделения. «Право на использование адреса отделения почтовой связи в качестве адреса юридического лица будет предоставлено вновь создаваемым юридическим лицам», — говорится в уведомлении.

В конце января министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил заменить обязательный юридический адрес на почтовый ящик в банке с целью создания комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. «Для того чтобы создавать и обеспечивать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса, важно в режиме онлайн отслеживать потребности и запросы этого сектора, оперативно реагировать на сигналы и предложения (сейчас в работе у министерства более 100 предложений от бизнеса)… Предлагаем обязательный юридический адрес заменить на почтовый ящик в банке (просто почтовый ящик или соответствующий электронный сервис)», — написал он на своей личной странице в Facebook.

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