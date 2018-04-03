Ведьмы и колдуны хотят легализовать свое ремесло

Ведьма Алена Полынь занимается магией с 14 лет. Колдунья уверяет, что за годы работы к ней приходили сотни клиентов, которые пострадали от шарлатанов. В итоге Алена решила, что пора навести порядок и узаконить магические услуги. Сейчас для этого ведьмы собирают подписи. Полынь объясняет, что сейчас вообще слово «магия» понимают неправильно.

Ведьма переводится как «ведающая материю», такой профессор мироздания. Магия — это пласт культуры, обрядовость народов мира — ее нужно сохранять и приумножать, потому что там — все знания

— Алена Полынь, ведьма.

Сейчас ведьмы трудятся над созданием специального реестра магов, потом его разместят в интернете. На данный момент в списке больше 10 тысяч человек — это маги со всего мира, а не только из России . Для тех, кто хочет попасть в реестр, есть условия. Первое — открытость работы с указанием конкретного телефона, фото и имени, а не псевдонима, вроде «Королева порчи» или «Богиня приворота»). Точнее, если даже это псевдоним — он должен быть юридически зарегистрирован. Плюс оплата должна приниматься на счет продавца услуг, а не на непонятные карты.

Когда человек будет входить в реестр, он будет заключать юридическое соглашение, в котором будет сказано, что обманывать людей

каким-либо

образом, пытаться нажиться на их горе — ну, это все в юридическом формате будет написано, — он несет за это ответственность. Все права будут на стороне клиентов

— Алена Полынь, ведьма.

Колдуньи уверены: маги должны стать полноценными бизнесменами — иметь все сертификаты, платить налоги и отвечать перед клиентом. Главный принцип — гарантия результата и возврат денег, если колдун никак не помог. Это если все по обоюдному согласию. Правда, в противном случае, как доказать в суде, что человек отдал полмиллиона рублей, а на нем до сих пор висит порча — непонятно. Тут уж оценивать свою веру в чудеса должен сам клиент.

Ведьмы говорят, что стать легальными хотят тысячи магов. Но вот доказать, что магия — это действительно культурное наследие и главное, что она существует — будет непросто.

Сложно урегулировать этот вопрос, так это вопрос, касающийся многих смежных специальностей — то есть это должны быть и специалисты в области культуры, специалисты в области медицины. Во всем цивилизованном мире сфера магических оккультных услуг никак не урегулирована законодательно

— Марс Тарасов, юрист.

Учитывая, что сейчас в законе даже нет такого понятия, как магия, работы здесь — непочатый край. Ведь к магам относятся и колдуны, и экстрасенсы, и медиумы, а также ведьмы, эзотерики и даже некоторые категории целителей. Как подвести деятельность каждого под стандарты качества — большой вопрос сразу для нескольких ведомств.

Я считаю, что единственный, кто должен заниматься ведьмами и колдунами, это два ведомства — первое, это Минздрав — принудительное лечение должно осуществлять, и, естественно, ФСИН , поскольку большинство ведьм и колдунов — это не просто сумасшедшие, а мошенники — они должны сидеть в тюрьмах, в психлечебницах принудительно

— Виталий Милонов, депутат Госдумы.