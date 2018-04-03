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Ведьмы и колдуны хотят легализовать свое ремесло
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Ведьмы и колдуны хотят легализовать свое ремесло 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ведьма Алена Полынь занимается магией с 14 лет. Колдунья уверяет, что за годы работы к ней приходили сотни клиентов, которые пострадали от шарлатанов. В итоге Алена решила, что пора навести порядок и узаконить магические услуги. Сейчас для этого ведьмы собирают подписи. Полынь объясняет, что сейчас вообще слово «магия» понимают неправильно.
Ведьма переводится как «ведающая материю», такой профессор мироздания. Магия — это пласт культуры, обрядовость народов мира — ее нужно сохранять и приумножать, потому что там — все знания
— Алена Полынь, ведьма.
Сейчас ведьмы трудятся над созданием специального реестра магов, потом его разместят в интернете. На данный момент в списке больше 10 тысяч человек — это маги со всего мира, а не только из России. Для тех, кто хочет попасть в реестр, есть условия. Первое — открытость работы с указанием конкретного телефона, фото и имени, а не псевдонима, вроде «Королева порчи» или «Богиня приворота»). Точнее, если даже это псевдоним — он должен быть юридически зарегистрирован. Плюс оплата должна приниматься на счет продавца услуг, а не на непонятные карты.
Когда человек будет входить в реестр, он будет заключать юридическое соглашение, в котором будет сказано, что обманывать людей
каким-либо
образом, пытаться нажиться на их горе — ну, это все в юридическом формате будет написано, — он несет за это ответственность. Все права будут на стороне клиентов
— Алена Полынь, ведьма.
Колдуньи уверены: маги должны стать полноценными бизнесменами — иметь все сертификаты, платить налоги и отвечать перед клиентом. Главный принцип — гарантия результата и возврат денег, если колдун никак не помог. Это если все по обоюдному согласию. Правда, в противном случае, как доказать в суде, что человек отдал полмиллиона рублей, а на нем до сих пор висит порча — непонятно. Тут уж оценивать свою веру в чудеса должен сам клиент.
Ведьмы говорят, что стать легальными хотят тысячи магов. Но вот доказать, что магия — это действительно культурное наследие и главное, что она существует — будет непросто.
Сложно урегулировать этот вопрос, так это вопрос, касающийся многих смежных специальностей — то есть это должны быть и специалисты в области культуры, специалисты в области медицины. Во всем цивилизованном мире сфера магических оккультных услуг никак не урегулирована законодательно
— Марс Тарасов, юрист.
Учитывая, что сейчас в законе даже нет такого понятия, как магия, работы здесь — непочатый край. Ведь к магам относятся и колдуны, и экстрасенсы, и медиумы, а также ведьмы, эзотерики и даже некоторые категории целителей. Как подвести деятельность каждого под стандарты качества — большой вопрос сразу для нескольких ведомств.
Кстати, депутат из  Санкт-Петербугрга, Владимир Петров, еще в прошлом году предложил контролировать колдунов на федеральном уровне и создать Министерство магии. Пока свои предложения по легализации магического бизнеса колдуньи собираются подать в Министерство финансов. Однако среди законодателей есть ярые противники магов. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен: место для колдунов есть — и это далеко не Хогвартс.
Я считаю, что единственный, кто должен заниматься ведьмами и колдунами, это два ведомства — первое, это Минздрав — принудительное лечение должно осуществлять, и, естественно, ФСИН, поскольку большинство ведьм и колдунов — это не просто сумасшедшие, а мошенники — они должны сидеть в тюрьмах, в психлечебницах принудительно
— Виталий Милонов, депутат Госдумы.
Если российским магам еще предстоит доказать свои способности для «волшебной аккредитации», то в Европе ее уже давно выдают. В помощь начинающим колдунам существуют школы магии. Такие есть, например, в Австрии. Там преподают астрологию и культуру древних кельтов, варят зелья и делают обереги. Прошел курс — получил сертификат о квалификации ведьмы. Так в стране контролируют деятельность колдунов.
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