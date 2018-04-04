В Петербурге появился мост имени инженера Августина де Бетанкура

Строящийся к чемпионату мира по футболу мост через остров Серный обрел официальное имя. Переправу, которая соединяет Петроградскую сторону и Васильевский остров, решили назвать в честь инженера Августина де Бетанкура.

Напомним, Августин Бетанкур — это россйский государственный деятель, ученый, архитектор, строитель, инженер-механик. Он внес ощутимый вклад в организацию транспортной системы Российской империи.

Также имена получили еще три переправы. Мост через реку Оккервиль между Российским и Клочковым — назвали Ледовым. А через Ижору в створе Заводского проспекта и Оборонной улицы получил имя Оборонный.

Кроме того, в городе отныне есть Яхтенный мост (проходит через Невскую губу в створе Яхтенной улицы).

К слову, мост через остров Серный строят планируют достроить к началу мая. Однако до сих пор власти не решили проблему с расселением дома, который вплотную подходит к этой переправе.