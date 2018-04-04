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В Петербурге появился мост имени инженера Августина де Бетанкура
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В Петербурге появился мост имени инженера Августина де Бетанкура 

АиФ Санкт-Петербург 34 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге «Серный» мост получил имя инженера Бетанкура, сообщает Росбалт.
Строящийся к чемпионату мира по футболу мост через остров Серный обрел официальное имя. Переправу, которая соединяет Петроградскую сторону и Васильевский остров, решили назвать в честь инженера Августина де Бетанкура.
Напомним, Августин Бетанкур — это россйский государственный деятель, ученый, архитектор, строитель, инженер-механик. Он внес ощутимый вклад в организацию транспортной системы Российской империи.
Также имена получили еще три переправы. Мост через реку Оккервиль между Российским и Клочковым — назвали Ледовым. А через Ижору в створе Заводского проспекта и Оборонной улицы получил имя Оборонный.
Кроме того, в городе отныне есть Яхтенный мост (проходит через Невскую губу в створе Яхтенной улицы).
К слову, мост через остров Серный строят планируют достроить к началу мая. Однако до сих пор власти не решили проблему с расселением дома, который вплотную подходит к этой переправе.
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