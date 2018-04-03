Россия разрешила поставлять рыбу и морепродукты из Фукусимы

При этом подчеркивается, что ограничения снимаются при условии, что продукция «будет сопровождаться, в дополнение к действующему ветеринарному сертификату, приложением с указанием информации о месте происхождения рыбо— и морепродукции, а также о результатах исследования данной партии рыбопродукции на наличие радионуклидов: согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 — на цезий-137 и стронций-90, и согласно Кодексу Алиментариус — на цезий-134». Кроме того, Россельхознадзор предупредил, что в России будет проводится выборочный радиационный мониторинг рыбы и морепродуктов.

Японская сторона надеется, что такой шаг со стороны России даст толчок японской рыбной промышленности префектур, находящихся на северо-востоке острова Хонсю. Что именно и в каких объемах будут поставлять рыбаки из Фукусимы в Россию — пока неясно. Для японской стороны в первую очередь важен сам факт отмены запрета как знак того, что их продукцию считают соответствующей стандартам. Как заявил замглавы Агентства по рыболовству Японии Юкито Нарисава, японская сторона старается через все доступные каналы рассказать о безопасности японской рыбной продукции, в том числе и российским потребителям, поскольку рассматривает РФ как очень важного торгового партнера.

В том, что Япония, и в частности власти префектуры Фукусима и граничащих с ней префектур северо-востока острова Хонсю ввели очень жесткие меры безопасности, можно убедиться своими глазами, приехав, например, в порт Сома — базу одной из двух крупнейших кооперативных ассоциаций рыбаков в префектуре Фукусима. Когда-то один из самых оживленных рыболовецких портов, сейчас он тих. Ежедневные торги свежевыловленной рыбой раньше собирали множество покупателей, приезжали не только местные, но даже из Токио — рыба и морепродукты из этого региона славятся по всей Японии.

Годовой объем торговли составлял порядка 6,6 миллиарда иен (около 56 миллионов долларов). Но после аварии на АЭС «Фукусима» жизнь для рыбаков замерла. По собственной инициативе рыболовецкие бригады ввели запрет на прибрежный лов, а промысел в океане на удалении 100-300 морских миль от побережья был сильно ограничен. Лов возобновился только спустя значительное время после аварии. Пик выбросов со станции пришелся на апрель 2011 года (сама авария на АЭС произошла 11 марта того же года). С 1 по 6 апреля 2011 года в море оказалось 940 триллионов беккерелей радиоактивного цезия-137. Однако уже в мае выбросы со станции были уменьшены, и в течение последующих 800 дней составили до 20 миллионов беккерелей. Сейчас радиоактивность в местных водах составляет 0,01 Беккереля на литр (до аварии на АЭС было 0,001 Беккереля).

При этом вся рыба проходит строжайший контроль. Во-первых, ученые проводят контрольный лов во множестве точек, а во-вторых прямо у пирса в порту Сома находится лаборатория, где образцы разделывают и закладывают в анализатор. Проверке подлежат 97 видов рыбы и морепродуктов. Чем больше по размеру рыба, тем выше вероятность, что она окажется радиоактивной — большая рыба живет дольше, пояснил Цунео Фудзита, директор экспериментальной рыболовной станции в порту Сома.