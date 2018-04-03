Генетики подтвердили вторжение индоевропейцев из российских степей в Индию

Ученые из России Казахстана изучили геномы сотен древних жителей Азии и подтвердили, что наличие индоевропейских языков в этом регионе связано с движением людей ямной культуры — протоиндоевропейцев. Появившись в волжских и донских степях эти кочевники с одной стороны двинулись на запад, в Европу, где достигли Ирландии , а с другой — на юг и восток в Индию . Исследование показывает, что их вторжение на Индостан относится примерно к 1 500 году до нашей эры. Препринт соответствующей работы выложен на bioRxiv.

Уже к началу XX века лингвистам стало ясно, что родство основных языков Европы и Индостана связано с расселением там мигрантов из единого центра, места проживания предков всех индоевропейцев. Долгое время прародина их была неясна, но затем археологические данные стали указывать на ямную культуру. Анализ геномов людей, похороненных в Европе в период бронзового века, однозначно показал их родство с мужчинами ямной культуры, причем присутствие последних начинает фиксироваться на Балканах не позднее ахейского вторжения (середина второго тысячелетия до нашей эры).

Туркменистана и Однако для Азии картина оставалась значительно менее ясной. Чтобы восполнить пробел, авторы новой работы изучили геномы 362 человек из захоронений восточного Ирана, Узбекистана Таджикистана , а также Казахстана и стран Индостана. Во всех случаях (кроме одного) анализ биологического материала проводился в одной и той же лаборатории, образцы ДНК брались сверлением из черепных костей погребенных. Чтобы уточнить хронологическую дистанцию между временем жизни изученных индивидов, применялся метод молекулярных часов.

Согласно полученным таким образом данным, генетические следы скотоводов ямной культуры, в 3 000 году до нашей эры живших в районе Дона и Волги, затем начинают распространяться не только на запад, но и на восток, вплоть до алтайских гор. После этого их движение на восток останавливается, и они мигрируют на юг, через Среднюю Азию, справа и слева от озера Балхаш , по территории современного Узбекистана. Около 1 500 года до нашей эры ямники через современный Афганистан вторгаются на полуостров Индостан.

По пути, в среднеазиатском коридоре, они столкнулись с местным населением — земледельцами, происходящими от мигрантов из восточного Ирана, начавших заселять Среднюю Азию, примерно, с 7 000 года до нашей эры. В некоторых скелетах из среднеазиатских захоронений датированных между 2 000 и 1 500 годами до нашей эры три четверти генов происходит от ямников и до четверти — от древнеиранских доиндоевропейских земледельцев. Несмотря на следы умеренного скрещивания между этими двумя группами, в генах населения Индостана нет следов потомков иранских колонистов — кроме того вклада, который принесли с собой мигранты— потомки носителей ямной культуры.

На Индостане до 1 500 года до нашей эры жили главным образом охотники-собиратели, единственным центром развитого земледелия была цивилизация Хараппы. После вторжения индоевропейцев следы этой цивилизации исчезают. Однако, как показывают авторы работы, современное население Индии генетически более похоже на доиндоевропейских охотников-собирателей, чем на индоевропейцев-скотоводов. Доля генов доиндоевропейцев в населении современного Индостана оценивается авторами работы от 39 до 72 процентов

Ямной культурой называют археологическую культуру позднего медного — раннего бронзового веков, возникшую во второй половине IV тысячелетия до нашей эры. Вначале она занимала территорию от Южного Приуралья на востоке до Днестра на западе, от Предкавказья на юге до Среднего Поволжья на севере. Отличительные черты культуры — скотоводство, наличие колесных повозок (собственно ямники и изобрели их), как четырех, так и двухколесных. Предполагается, что за счет колеса они были заметно мобильнее других народов, что и позволяло им быстро расселяться по огромным территориям. Считается вероятным, что их потомки, благодаря сочетания боевых колесниц и бронзового оружия, превосходили по своим военным возможностям другие народы Евразии тех времен. Это позволило воинственным кочевникам завоевать как территории Западной Европы, так и Индостан.