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Московские школы приглашают на открытые интервью проекта «ДИАЛОГИ»
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Московские школы приглашают на открытые интервью проекта «ДИАЛОГИ» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
«ДИАЛОГИ» — это цикл открытых встреч с деятелями культуры и искусства, на которых участники услышат правдивые истории из жизни, рассказы о взлетах и падениях, творческих поисках и вдохновении, а также смогут задать интересующие вас вопросы. «ДИАЛОГИ» — это возможность в непринужденной атмосфере получить уникальные знания и опыт, ведь искусство рождается во взаимодействии со слушателем.
В этом году открывает цикл «ДИАЛОГИ» звезда социальных сетей, автор музыки и исполнительница Manizha. На встрече певица расскажет, как ей удалось создать новый жанр музыкальных видео-коллажей в Instagram и поделится с учащимися школ искусств, как раскрыть себя с помощью простых, но зрелищных самодельных роликов. Дискуссия состоится 6 апреля в 18:00 в Детской музыкальной школе имени В. И. Мурадели (ул. Пречистенка, д. 32/1 стр. 7).
15 апреля в 13:00 в Детской музыкальной школе имени С. И. Танеева (Чистый переулок, д. 7, 9) состоится встреча с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николаем Цискаридзе. Николай Максимович расскажет о своем выборе профессионального и творческого пути, о том, с какими сложностями приходится сталкиваться в преподавании и почему творческое образование так важно в жизни каждого ребенка.
Модераторами встреч выступят учащиеся Московских школ искусств.
Вход на «ДИАЛОГИ» свободный по предварительной регистрации на сайте: dialogues.timepad.ru. Количество мест ограничено.
Контакты для СМИ: senechkina@dopcult.com
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