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Сокольническая школьница отличилась на городском конкурсе читателей
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Сокольническая школьница отличилась на городском конкурсе читателей 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Завершился финальный тур городского конкурса «Самый талантливый читатель» в возрастной категории 1-2 классов.
Призером конкурса стала ученица второго класса школы №1752 «Сокольники». Яркое выступление и прекрасное знание всей литературы, заявленной условиями конкурса, привели юное дарование к победе — почетному второму месту. Безусловно, сначала Яна огорчилась, ведь до почетного первого места ей не хватило всего одного балла, но радость за достойных победителей была сильнее.
Финал конкурса стал очень торжественным событием, настоящим праздником. Все победили получили грамоты, призы, но главной наградой им стали счастливые улыбки родителей и похвала членов жюри. В будущем году конкурс «Самый талантливый читатель» состоится снова, и сокольнические школьники наверняка станут его участниками.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
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