Руководитель районного «Жилищника» отчитался о проведенной работе

Согласно отчету, представленному на очередном заседании Совета депутатов МО Сокольники, ежедневно в районе осуществлялась механизированная и ручная уборка с применением 55 единиц транспорта и силами 120 дворников.

Районным «Жилищником» также проводилась работа по сбору, вывозу и утилизации отходов, уходу за зелеными насаждениями, текущему ремонту асфальтового, полиуретанового, плиточного и песочно-гранитного покрытия, содержанию игрового оборудования на детских площадках.

За отчетный период с Сокольников было вывезено более 19 тысяч кубометров снежных осадков. Во время благоустроительных работ восстановлено более семнадцати тысяч «квадратов» газонов и высажено 2,3 тысячи «квадратов» цветочной рассады.

Выполнена санитарная обреза 182 деревьев, кронирование 24 деревьев и спил пятнадцати деревьев, высажено 156 деревьев и 2249 кустов.

С участием районного «Жилищника» проведена работа по благоустройству трех учебных учреждений района, планомерно выполнялись очистка 68 улиц Сокольников.

Напомним, на обслуживании ведомства находятся 144 МКД, в которых расположено 435 подъездов и 12 тысяч 325 квартир, а также сто семьдесят четыре дворовые территории площадью 777 тысяч «квадратов».