Ещё
В Керчи проходят общегородские субботники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Керчи проходят общегородские субботники 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Керчи проводят субботники.
Как рассказал НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, главными объектами благоустройства выступают памятники Великой Отечественной Войны и прилегающие к ним территории. Специалистами Управления экономического развития администрации города Керчи ведется мониторинг и объектов потребительского рынка. Так в ходе проверки центральной части города, субъектам хозяйствования рекомендовано до 11 апреля привести в надлежащее эстетическое состояние свои объекты, а также прилегающую территорию.
Напомним, что освобождение Севастополя произошло в результате Крымской операции, когда последний крупный вражеский плацдарм, угрожавший тылу действовавших на Правобережной Украине фронтов, был ликвидирован. В течение пяти дней была освобождена главная база Черноморского флота — Севастополь и созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Операция проходила с 8 по 12 мая 1944 года. Ранее Сергей Бороздин рассказывал о проведении в Керчи двух субботников 31 марта.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Желание отомстить Тулееву назвали деструктивным Посол РФ в Лондоне рассказал, кому выгодно отравление Скрипаля Тулеев получил мандат депутата Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США89
Новая должность Тулеева и другие события дня23
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу96
Украина нарвалась на Черноморский флот738
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»92
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение