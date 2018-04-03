В Керчи проходят общегородские субботники

В преддверии празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Керчи проводят субботники.

Как рассказал НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, главными объектами благоустройства выступают памятники Великой Отечественной Войны и прилегающие к ним территории. Специалистами Управления экономического развития администрации города Керчи ведется мониторинг и объектов потребительского рынка. Так в ходе проверки центральной части города, субъектам хозяйствования рекомендовано до 11 апреля привести в надлежащее эстетическое состояние свои объекты, а также прилегающую территорию.