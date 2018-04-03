В Керчи проходят общегородские субботники 

В преддверии празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Керчи проводят субботники.
Как рассказал НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, главными объектами благоустройства выступают памятники Великой Отечественной Войны и прилегающие к ним территории. Специалистами Управления экономического развития администрации города Керчи ведется мониторинг и объектов потребительского рынка. Так в ходе проверки центральной части города, субъектам хозяйствования рекомендовано до 11 апреля привести в надлежащее эстетическое состояние свои объекты, а также прилегающую территорию.
Напомним, что освобождение Севастополя произошло в результате Крымской операции, когда последний крупный вражеский плацдарм, угрожавший тылу действовавших на Правобережной Украине фронтов, был ликвидирован. В течение пяти дней была освобождена главная база Черноморского флота — Севастополь и созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы. Операция проходила с 8 по 12 мая 1944 года. Ранее Сергей Бороздин рассказывал о проведении в Керчи двух субботников 31 марта.