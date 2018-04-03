Служба здравоохранения: Сергей и Юлия Срипаль по-прежнему находятся в больнице в Солсбери

ЛОНДОН, 3 апреля. / ТАСС /. Пострадавшие в результате отравления бывший полковник ГРУ Сергей Срипаль и его дочь Юлия продолжают лечение в больнице в Солсбери, куда они были госпитализированы после инцидента. Об этом во вторник сообщила Национальная служба здравоохранения Англии

"Мужчина в возрасте старше 60 лет в результате воздействия нервно-паралитического вещества находится в реанимации в критическом, но стабильном состоянии. Женщина в возрасте старше 30 лет находится в стабильном состоянии", — говорится в распространенном сообщении.