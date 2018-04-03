Бизнес-коуч научит жителей района управлять временем

В ближайшие два четверга в «Букводоме» парка «Сокольники» состоится семинар «Практика корректной постановки целей в условиях перемен в стиле тайм-коучинга». Мероприятие будет состоять из двух блоков.

В пресс-службе парка отметили, что в качестве ведущего семинара выступит сертифицированный бизнес-коуч, член Европейской федерации коучей, сертифицированный аналитик в области поведения человека С. Трофимов. Семинар представляет собой поле для исследования и станет полезен тем, кто считает кризисы толчком для движения вперед, к своим жизненным целям, кто стремится получать результаты при любых обстоятельствах.

Цель семинара — рассмотреть принципы тайм-коучинга (управления временем) в срезе профессиональных и личных целей, а также разные формы мышления. Будут также исследованы личные приоритеты, разработка перспективного видения, условия при постановке целей и планирование достижений.

Вход на мероприятие свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке: docs.google.com.

Начало пятого апреля в 19 часов в «Букводоме» парка «Сокольники».

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».