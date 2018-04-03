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В Великом Новгороде студенты и сотрудники полиции за круглым столом обсудили проблему противодействия терроризму
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В Великом Новгороде студенты и сотрудники полиции за круглым столом обсудили проблему противодействия терроризму 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«Терроризм — трагедия современного мира» — под таким названием сегодня в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого состоялся круглый стол и посвящен он был годовщине теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.
Основными его участниками стали студенты юридического факультета НовГУ. По приглашению члена Общественного совета при УМВД России по городу Великий Новгород преподавателя университета Натальи Рязановой к обсуждению темы присоединились и сотрудники полиции.
В начале встречи студенты постарались восстановить хронологию тех страшных событий, произошедших ровно год назад, и разобраться в причинах возникновения терроризма. Будущие юристы в своих выступлениях также остановились на законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия террористической деятельности и основных направлениях борьбы с этим негативным явлением.
В свою очередь представители УМВД России по Новгородской области рассказали собравшимся о мерах, принимаемых по профилактике экстремистских и террористических проявлений, а также дали советы, как поступать в случае возникновении чрезвычайной ситуации.
В завершение круглого стола его участники сделали общий вывод о том, что активная гражданская позиция каждого — одно из важнейших условий успешного противостояния терроризму.
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