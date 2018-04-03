В Великом Новгороде студенты и сотрудники полиции за круглым столом обсудили проблему противодействия терроризму

«Терроризм — трагедия современного мира» — под таким названием сегодня в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого состоялся круглый стол и посвящен он был годовщине теракта в метрополитене Санкт-Петербурга

В начале встречи студенты постарались восстановить хронологию тех страшных событий, произошедших ровно год назад, и разобраться в причинах возникновения терроризма. Будущие юристы в своих выступлениях также остановились на законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия террористической деятельности и основных направлениях борьбы с этим негативным явлением.

В свою очередь представители УМВД России по Новгородской области рассказали собравшимся о мерах, принимаемых по профилактике экстремистских и террористических проявлений, а также дали советы, как поступать в случае возникновении чрезвычайной ситуации.

В завершение круглого стола его участники сделали общий вывод о том, что активная гражданская позиция каждого — одно из важнейших условий успешного противостояния терроризму.