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В Европе из-за компьютерного сбоя могут задержать десятки тысяч рейсов
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В Европе из-за компьютерного сбоя могут задержать десятки тысяч рейсов 

Вести.Ru 32 минуты назад
В компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") произошел сбой, который может привести к массовой задержке и отмене рейсов. Проблема может разрушить планы 29,5 тысячи пассажиров, сообщается в «Твиттере» «Евроконтроля».
Вскоре стало изсетно, что работа европейской системы контроля авиапотоков частично восстановлена. В настоящий момент система функционирует в аварийном режиме, сообщает ТАСС.
В одной из следующих записей организация пообещала полностью восстановить работу системы к среде, 4 апреля.
Организация сообщала о нарушении графика примерно 10% всех внутриевропейских рейсов.
ETFMS на основе получаемых планов полета занимается управлением авиапотоками и контролирует пропускную способность в воздушном пространстве.
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