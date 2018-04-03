В Европе из-за компьютерного сбоя могут задержать десятки тысяч рейсов

В компьютерной системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") произошел сбой, который может привести к массовой задержке и отмене рейсов. Проблема может разрушить планы 29,5 тысячи пассажиров, сообщается в «Твиттере» «Евроконтроля».

Вскоре стало изсетно, что работа европейской системы контроля авиапотоков частично восстановлена. В настоящий момент система функционирует в аварийном режиме, сообщает ТАСС

В одной из следующих записей организация пообещала полностью восстановить работу системы к среде, 4 апреля.

Организация сообщала о нарушении графика примерно 10% всех внутриевропейских рейсов.

ETFMS на основе получаемых планов полета занимается управлением авиапотоками и контролирует пропускную способность в воздушном пространстве.