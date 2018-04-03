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На доме в центре Москвы нашли фальшивые окна
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На доме в центре Москвы нашли фальшивые окна 

Мослента 2 часа назад
На одном из домов в центре Москвы обнаружили фальшивые окна, прикрепленные к фасаду. Внимание на здание обратил один из пользователей Pikabu. Здание, о котором идет речь, располагается на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.
Автор поста сравнил фотографии дома за разные годы. Сначала фасад был закрыт рекламой, затем его украшало граффити, а потом появились «накладные окна». «Теперь на одной из сторон дома красуются черные окна и издали, почти как настоящие», — заключил он.
Некоторым пользователям такое архитектурное решение понравилось. «Гениальное решение! И смотрится лучше, чем рекламные баннеры», — написал один из них. «Смотрится и правда хорошо и гармонично. Что редко бывает. Жаль конечно, что изначально там не было таких же настоящих», — отметил другой.
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