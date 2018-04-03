Первая серия нового «Простоквашино» набрала более 3,5 млн просмотров за семь часов 

Первая серия новой версии мульсериала «Простоквашино», опубликованная на странице киностудии «Союзмультфильм» в социальной сети «ВКонтакте», набрала более 3,5 млн просмотров за семь часов. По состоянию на 18:40 вторника, 3 апреля, первая серия мультсериала набрала 3 млн 775 тыс. просмотров.
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» показал первую серию обновлённого «Простоквашино», которая набрала более 1 млн просмотров за три часа.
Все новые эпизоды сериала будут посвящены памяти народного артиста СССР Олега Табакова.