Первая серия нового «Простоквашино» набрала более 3,5 млн просмотров за семь часов

Первая серия новой версии мульсериала «Простоквашино», опубликованная на странице киностудии «Союзмультфильм» в социальной сети «ВКонтакте», набрала более 3,5 млн просмотров за семь часов. По состоянию на 18:40 вторника, 3 апреля, первая серия мультсериала набрала 3 млн 775 тыс. просмотров.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» показал первую серию обновлённого «Простоквашино», которая набрала более 1 млн просмотров за три часа.