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Число просмотров первой серии продолжения «Простоквашино» превысило 15 млн
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Число просмотров первой серии продолжения «Простоквашино» превысило 15 млн 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Число просмотров первой серии продолжения «Простоквашино» превысило 15 млн По состоянию на 15:00 мск на «Одноклассниках» мультфильм посмотрели 6,5 млн раз, в соцсети «ВКонтакте» — 9,22 млн раз.
Первая серия продолжения советского мультсериала «Простоквашино» [была] (https://rns.online/it-and-media/Soyuzmultfilm-pokazal-pervuyu-seriyu-Prostokvashino-v-Odnoklassnikah-i-Vkontakte-2018-04-03/) опубликована «Союзмультфильмом» в упомянутых соцсетях 3 апреля. Серия длительностью около 6 минут посвящена актеру Олегу Табакову, который в оригинальном мультфильме озвучивал кота Матроскина. В продолжении его озвучивает сын актера — Антон Табаков.
Всего планируется производство 8-10 серий до конца года, сообщала ранее журналистам предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. В дальнейшем киностудия намерена продать мультсериал в пуле других проектов «Союзмультфильма» одному из эфирных телеканалов.
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