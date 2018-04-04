Число просмотров первой серии продолжения «Простоквашино» превысило 15 млн

Число просмотров первой серии продолжения «Простоквашино» превысило 15 млн По состоянию на 15:00 мск на «Одноклассниках» мультфильм посмотрели 6,5 млн раз, в соцсети «ВКонтакте» — 9,22 млн раз.

Первая серия продолжения советского мультсериала «Простоквашино» [была] (https://rns.online/it-and-media/Soyuzmultfilm-pokazal-pervuyu-seriyu-Prostokvashino-v-Odnoklassnikah-i-Vkontakte-2018-04-03/) опубликована «Союзмультфильмом» в упомянутых соцсетях 3 апреля. Серия длительностью около 6 минут посвящена актеру Олегу Табакову , который в оригинальном мультфильме озвучивал кота Матроскина. В продолжении его озвучивает сын актера — Антон Табаков