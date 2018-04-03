В «Агентстве кибербезопасности» рассказали о перспективах отключения России от SWIFT 

«Агентство кибербезопасности» опубликовало новое исследование, в котором аналитики рассмотрели перспективы отключения российских банков от SWIFT и отечественные альтернативы международной межбанковской системе. В последние дни британские власти обсуждают механизм закрытия законодательной лазейки, позволяющей российским банкам в обход санкций выпускать в стране евробонды. Однако данная мера, по словам экспертов, лишь мягкий вариант отключения банковской системы России от SWIFT. Но ситуация такова, что о мягких решениях можно только мечтать, уверены в издании. Согласно данным исследования, SWIFT-изоляция как крайняя мера «холодной войны 2.0» постепенно становится повесткой дня в кругах российских финансовых чиновников, и государство все больше думает о замене международной системе. Тем не менее, уверены аналитики, государство пока не может предложить достойную альтернативу международному инструменту. Созданный ЦБ РФ Сервис по передаче финансовых сообщений (СПФС) очевидно намного слабее своего глобального конкурента. Сервис не работает ночью и в выходные дни, запрещает перевод средств за рубеж, не позволяет отправлять массовые реестры в составе одного сообщения и имеет избыточно жесткие требования по криптографии. Поэтому власти все больше задумываются о возможностях, которые открывают блокчейн-технологии, пишут в агентстве. В частности, чиновники активно рассматривают перспективы финансовых операций, работающих на основе эфириума. В любом случае, уверены в агентстве, ни один российский инструмент в современных условиях не сможет даже близко подойти к тому, что предлагает SWIFT. «Агентство кибербезопасности» исследует вопросы безопасности в киберпространстве. Публикуются исследования, связанные с банковской деятельностью и электронными платежами, передачей данных и сотовой связью, защитой государства, бизнеса и частной жизни.
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