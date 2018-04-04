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В Омске из центра города вывезли 8 тыс. грузовиков мусора
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В Омске из центра города вывезли 8 тыс. грузовиков мусора 

АиФ-Омск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С начала 2018 года из частного сектора Центрального округа города Омска вывезли уже 8 тыс. грузовиков мусора. При этом сами омичи не торопятся платить за вывоз ТБО. Согласно нормативу жители частного сектора должны каждый месяц платить по 30,09 рублей с человека за вывоз мусора, однако даже такие небольшие деньги люди не спешат платить. Поэтому омичам выдаются уведомления о необходимости вывоза мусора, а затем выписывается штраф.
«С начала года выдано уже свыше 5 000 уведомлений и составлено более 4000 протоколов. С 25 апреля ужесточиться работа по составлению протоколов на тех, кто не выполнил работы, указанные в уведомлениях», — пояснил консультант отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального округа Геннадий Синичников.
Отметим, что для физических лиц штраф составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных — от 5000 до 20000 рублей, для юридических — 10000 до 100000 рублей.
Добавим, что, отказываясь платить за вывоз мусора, омичи способствуют возникновению стихийных свалок.
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