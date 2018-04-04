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«Скандал, однако», — Пушков прокомментировал заявление главы лаборатории Портон-Даун
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«Скандал, однако», — Пушков прокомментировал заявление главы лаборатории Портон-Даун 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал скандалом заявление руководителя лаборатории Портон-Даун о невозможности определить, была ли Россия производителем вещества, отравившего Сергея Скрипаля и его дочь.
«Борис Джонсон утверждал, что в Портон-Дауне «без сомнений» установили, что ОВ (отравляющее вещество, — прим.ред.) применила Россия. Но глава лаборатории в Портон-Дауне признал: страна происхождения не установлена. Мэй и Джонсон зависли в воздухе со своими обвинениями накануне сессии ОЗХО. Скандал, однако», — написал сенатор.
Он отметил, что доказательств причастности России к отравлению Скрипалей нет и не будет, что свидетельствует о голословности всех обвинений в адрес Москвы, а Берлин и Париж попали впросак, поверив своим британским коллегам на слово, пишет информагентство Nation News.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил глава военной лаборатории в Портон-Дауне.
Вместе с тем он отметил, что исследуемые образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок».
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