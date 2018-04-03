«ВКонтакте» изменила алгоритм выдачи постов в ленте и систему репостов

Теперь на приоритет постов отдельно для каждого пользователя будут влиять в том числе:

Страницы сообществ и пользователей, на которые пользователь заходит чаще всего;

Время публикации записи — «приоритет в ленте получат самые свежие публикации»;

Обсуждаемость записей — наличие комментариев и лайков, причем «отметки от друзей куда более важны, чем общее количество поставленных „сердец“»;

Статус онлайн/оффлайн у автора записи — в соцсети намерены таким образом «поощрять общение»;

Уникальность контента и отсутствие кликбейта, призывов к накрутке лайков и спама — выявлением подобного займется машинное обучение, уточнили в компании;

Тематика постов — «мы проследим, чтобы репосты с рецептами нашли дорогу только в ленты тех, кому может быть интересна готовка», уточнили в компании.

«Интересность» авторов — «авторы, которые интересны пользователям и готовы экспериментировать, получат больший охват».

Дополнительные комментарии к ссылкам — «если вы публикуете ссылки на внешние ресурсы, добавляйте к ним собственные рассказы и мнения».

Также «ВКонтакте» теперь будет объединять в одну запись одинаковые репосты, то есть репосты одной и той же записи без комментариев. Репосты с комментариями будут выглядеть как раньше.

Кроме того, для повышения охвата записи в соцсети призвали «пользоваться новыми форматами» — в частности, редактором статей.

«Мы следим и тщательно тестируем каждое изменение, но любые нововведения неизбежно приводят к некоторому перераспределению охватов в лентах подписчиков. Понимаем, что ранжирование записей не должно быть чёрным ящиком, поэтому в ближайшее время подробнее расскажем про устройство ленты и то, как определяем, насколько важна читателю конкретная запись. Для всех, кто хочет увеличить охваты своих записей в ленте, также опубликуем расширенный список советов», — пообещали в соцсети.

Часть изменений уже вступила в силу, какие-то будут добавлены «в самое ближайшее время», уточнил представитель соцсети в разговоре с Rusbase.