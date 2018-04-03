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Многодетная мексиканка убила беременную 20-летнюю женщину и вырезала у нее плод
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Многодетная мексиканка убила беременную 20-летнюю женщину и вырезала у нее плод 

Newsru.com 54 минуты назад
Фото: Newsru.com
Полиция мексиканского штата Тамаулипас арестовала многодетную жительницу Тампико Синтию Фатиму, которую подозревают в зверском убийстве 20-летней беременной женщины. Во время расправы злоумышленница вырезала из чрева потерпевшей плод, чтобы выдать младенца за собственного ребенка, пишет
The Daily Mail
Вместе с Синтией был заключен под стражу ее муж Омар Эрике. По предварительным данным, жена рассказала ему только о совершенном убийстве, скрыв факт удаления плода.
Жертвой убийцы стала 20-летняя Джессика Габриэла. Она познакомилась с Синтией, когда искала в соцсетях объявления молодых мамочек, готовых отдать ненужную детскую одежду. Синтия пообещала передать Джессике какие-то вещи для будущего малыша. Тем самым она заманила девушку в ловушку.
Когда Джессика пришла в дом Фатимы, она убила ее и извлекла из живота погибшей восьмимесячный плод, пишет
Expreso.press. Спустя некоторое время полицейские, разыскивая пропавшую Джессику, пришли в дом к Синтии и обнаружили там труп.
Согласно первоначальной версии, несколько месяцев назад у Фатимы, которая уже воспитывает трех детей, произошел выкидыш. Женщина скрыла это от своего мужа. Она решила любой ценой доставить ему радость рождением очередного ребенка. В итоге Синтия задумала убить какую-нибудь беременную женщину, похитить ее плод, а потом выдать младенца за своего.
Злоумышленница надеялась осуществить жуткий план втайне от мужа, который часто уезжал на заработки далеко от дома.
В ходе расследования выяснились жуткие подробности. Оказалось, что у Синтии Фатимы нет матки, и она в принципе не может забеременеть. Так что история с выкидышем была выдумкой. Полицейские задержали предполагаемую сообщницу Фатимы, которая помогала ей имитировать беременность. Также следователи считают, что Синтия и ее муж не обладают необходимыми медицинскими навыками для осуществления кесарева сечения. Поэтому, возможно, Синтии помогал извлечь плод кто-то еще. Версии о целой банде убийц придерживается мать погибшей Альма Делия.
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