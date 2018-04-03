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В Ростовской области к 2019 году создадут восемь мусорных полигонов
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В Ростовской области к 2019 году создадут восемь мусорных полигонов 

ТАСС 57 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Полигоны на восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексах (МЭОК) с мусороперегрузочными станциями построят в Ростовской области к 2019 году за 7,6 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер.
"У нас планируется восемь полигонов на территории каждого МЭОК. В текущем году спланирована закладка, буквально в текущем месяце, по трем МЭОК — Волгодонской, Красносулинский, Неклиновский. Планируется строительство полностью всех полигонов до конца 2019 года. 7,6 млрд рублей — это объем инвестиций по созданию полигонов на восемь МЭОК, мусороперегрузочных, мусоросортировочных станций", — сказал он, добавив, что в строительство будут инвестировать частные компании.
По его словам, в Ростовской области определили пять региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), к началу мая определят еще трех. Министр добавил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в городе Батайске рекультивировали полигон с 500 тыс. тонн отходов.
"У нас на разработаны проекты на 22 объектах в муниципальных образованиях области, сумма рекультивации данных полигонов — более 1 млрд рублей. Всего на сегодня таких полигонов 268, их рекультивация находится в полномочии органов местного самоуправления", — пояснил он, уточнив, что их рекультивация планируется за счет экологического сбора, регион уже обратился к федеральному центру с соответствующей просьбой.
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