Эксперимент редакции: как я изображал террориста в метро

3 апреля 2017-го в петербургском метро произошел террористический акт. Год спустя, чтобы выяснить стало ли в нем безопаснее, мы провели эксперимент: сымитировали подозрительные действия — проносили в подземку большую сумку, рюкзак с гвоздями, заматывали лицо шарфом и отказывались пройти на досмотр.

Условия эксперимента

Обеспечить абсолютную безопасность транспорта (или любого другого объекта), конечно, невозможно. Но мы решили выяснить, сможет ли пройти в метро тот, кто изначально ведет себя подозрительно.

Мы смоделировали несколько ситуаций: удастся ли пронести рюкзак, набитый гвоздями, огромную сумку, спрятать лицо, замотавшись шарфом, а также что будет, если отказаться от досмотра вещей.

Проверка гипотез прошла на четырех станциях: «Улице Дыбенко» (это один из спальных районов), «Ладожская» (из-за близости к железнодорожному вокзалу), «Сенная площадь» (эпицентр прошлогоднего теракта) и «Невский проспект» (центр города).

Спрятать лицо

Скрывающий лицо шарф вызвал максимальные подозрения. Корреспондента остановили на каждой из участвующих в эксперименте станций, а вещи просвечивали через рентген.

На «Невском проспекте» даже намекнули, что лучше лицо не прятать. По наблюдениям, даже марлевая повязка может стать поводом для дополнительных вопросов.

Большая сумка

Возможно, большая сумка не выглядела подозрительно, но с ней без доппроверки не пустили в метро только на двух станциях из четырех — «Невском проспекте» и «Сенной площади». При этом в ней не было металла: на досмотр попросили пройти, хотя рамки не сработали. На «Ладожской» и «Дыбенко» баул вызвал лишь косые взгляды сотрудников. Гвозди и гайки

С рюкзаком полным гвоздей и гаек (их часто используют как поражающие элементы в самодельных бомбах) и термосом (чтобы количество металла зашкаливало) корреспондента не остановили ни на одной из станций. Хотя рамки сигнализировали при его проходе. На «Ладожской» металлодетектор не сработал.

Отказ от досмотра вещей

Несколько раз, вызвав подозрение сотрудников метро, наш корреспондент отказывался от личного досмотра. Ему рекомендовали сразу покинуть вестибюль и даже помогали найти выход, но не задерживали и не применяли силу.

Текст: Александр Просяник