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Суд лишил финское объединение «Свидетели Иеговы» недвижимости в Петрозаводске
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Суд лишил финское объединение «Свидетели Иеговы» недвижимости в Петрозаводске 

ТАСС 54 минуты назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 3 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд признал недействительным договор о передаче финскому религиозному объединению Jehovan todistajat ("Свидетели Иеговы", запрещено в РФ) нежилого помещения в Петрозаводске стоимостью 8 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора Карелии по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова.
"Свидетели Иеговы" — международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфической трактовкой религиозных понятий. В апреле 2017 года Верховный суд России признал ее экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность на всей территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства. В 2016 году Петрозаводский суд оштрафовал на 50 тыс. рублей местное отделение организации за хранение литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов.
"Суд признал недействительным договор пожертвования от 14 марта 2017 года, заключенный между запрещенной в России местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы „Петрозаводск“ и религиозным объединением „Свидетели Иеговы“ (Jehovan todistajat, Финляндия), а также аннулировал регистрацию права собственности финской организации на нежилое строение», — сказала Кордюкова. По ее словам, вопрос о передаче недвижимости в федеральную собственность решат после вступления постановления суда в законную силу.
Спорное нежилое помещение площадью 459 квадратных метров расположено в Петрозаводске, на проспекте Первомайский, 52. Представитель ответчика Александр Дюбин ранее рассказал ТАСС, что в 2007 году религиозная организация «Свидетели Иеговы „Петрозаводск“ получила его в подарок от норвежского „Общества Сторожевой башни, Библий и трактатов“. В марте 2017 года помещение перешло по договору пожертвования финской организации Jehovan todistaja.
В декабре 2017 года прокуратура Карелии обратилась с иском в городской суд Петрозаводска, потребовала признать последнюю сделку недействительной и изъять в госсобственность помещение запрещенного в России религиозного объединения. Как посчитали в карельской прокуратуре, недвижимость передали для сохранения имущества в собственности международной организации „Свидетели Иеговы“ для возможного продолжения противоправной деятельности, а также для исключения последующего обращения имущества в госсобственность. В ходе процесса представитель прокуратуры республики Дина Коржова требовала удовлетворить исковые требования в полном объеме. Выступающий на стороне финского объединения Jehovan todistaja Дюбин просил в иске отказать, так как требования надзорного ведомства, на его взгляд, незаконны.
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