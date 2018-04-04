В Волгограде дельфины танцевали рок-н-ролл во время чрезвычайного положения

Прыгают выше своей головы, умеют рисовать, танцевать танго и зажигательный рок-н-ролл — с таким резюме в Волгоград приехали два очаровательных дельфина-вундеркинда по кличкам Линда и Голиаф. Компанию черноморским путешественникам составила 800-килограммовая белуха.

Перед выходом сладкой парочки дельфинов зрителям раздали длинный полиэтилен: кажется, хватит и одного прыжка артистов-«энерджайзеров», чтобы расплескать всю воду в большом бассейне.

— Конечно, у них бывает плохое настроение. Не в духе или встали не с той ноги — как хотите, — рассказывает тренер Лидия Сычева . — Но всё же очень многое зависит от нашего настроя: если я бодрая и жизнерадостная, они мне обязательно подыграют. У нас нет никакой дрессуры — не в цирке же. Все проходит в форме игры, без которой они уже не могут жить. Если у нас нет выступлений, они сами его инсценируют. Будто я выхожу к ним, даю им какие-то задания и кормлю рыбкой.

— Посмотрите на эту воду. Чистая, как думаете? Специалисты следят за ней 25 часов в сутки. Если что-то не так, животные погибнут, — импресарио московского дельфинария.

Морское шоу начинается со спортивной разминки: Линда и Голиаф, как два метеора, пролетают в повисших над водой обручах. Белуха Гера, ощущая себя подтянутой гимнасткой при 830 килограммах веса, бодро «пинает» хвостом два резиновых мячика.

— В Волгограде появился самый большой передвижной дельфинарий в Европе, — уверен импресарио Московского дельфинария Александр Баршай. — 600 тонн морской воды, почти пять метров глубины — впечатляет? Посмотрите на нее. Чистая, как думаете? Наши специалисты следят за водой 25 часов в сутки. Иначе животные, которые живут в этой гостинице круглые сутки, могут просто погибнуть. Чтобы перевезти дельфинов и белуху на дальние расстояния, мы нанимаем транспортные самолеты. Если едем недалеко, то отправляем их в удобные емкости. В новом городе им хватит недели, чтобы акклиматизироваться и настроиться на рабочий лад.

— Это абсолютно не дрессура. Дрессура бывает в цирке, когда животных бьют и заставляют что-то делать. Мы их тренируем в игровой форме. Они словно дети, которые получают конфетку. Только вот вместо сладкого они предпочитают селедку, горбушу, минтай, мойву, салаку и ставриду, — тренер Лидия Сычева.

После небольшой зарядки — бодрящая дискотека. Тут уж можно дать волю эмоциям и закружиться в рок-н-ролле: словно на серфе, прокатиться по помосту, в порыве чувств выпрыгнуть из воды и пригласить на танец своего очаровательного тренера.

— Перед выступлением я обязательно глажу и целую белуху, — рассказывает тренер Ринат Шарифов. — Смотрите, она головой кивает. Соглашается. Мы с ней почти не расстаемся — в пути я не оставляю ее одну, а во время гастролей через каждые три часа звоню дежурному и спрашиваю про состояние и настроение Геры.

— Стоит мне подойти к Линде, как Гера начинает ревновать. Сразу появляется морщинка на лбу. А какие звуки он при этом издает, — тренер Ринат Шарифов.

Встречая в бассейне своих тренеров, профессиональные артисты выталкивают их из воды и почти синхронно делают головокружительные перевороты и сальто. За каждый удачный трюк дельфины и белуха получают не только рыбу, но и порцию поцелуев.

— За представление каждый дельфин съедает по четыре килограмма рыбы: ее размер зависит от сложности трюка. А как еще вы объясните им, что вы от них хотите, — рассуждает Лидия Сычева. — Это как конфетка для ребенка. Едят всё: по вкусу придется горбуша, селедка, минтай, мойва, салака и ставрида. Угощения наши артисты получат и после шоу-программы.

Передвижной дельфинарий простоит в Волгограде несколько месяцев.