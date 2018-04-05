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Для юных волгоградцев устроили благотворительное представление с дельфинами
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Для юных волгоградцев устроили благотворительное представление с дельфинами 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Благотворительное представление от московского дельфинария прошло в Дзержинском районе Волгограда для детей из многодетных и приемных семей, а также ребят с ограниченными возможностями.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», дети увидели морского котика Марселя, дельфинов-афалин Линду и Голиафа, белуху Геру. Животные выполняли акробатические трюки, рисовали картины, танцевали танго и рок-н-рол и даже пели. Ребята смогли поиграть с морскими артистами в мяч.
Представление прошло в уникальном гидротехническом сооружении. По словам импресарио шоу дельфинов Александра Баршая, это самый крупный передвижной дельфинарий в Европе с бассейном, вмещающим в себя 600 тонн морской воды. Животные ездят не только по городам России, но и выступают за рубежом.
«В каждом городе, где мы начинаем выступления, первое представление, по нашей традиции, является благотворительным. Волгоград — легендарный город, выстоявший в жестокой битве. И мы в дань уважения к подвигу защитников Сталинграда планируем провести в канун Дня Победы ещё один благотворительный показ», — отметил Александр Баршай.
Добавим, что шатёр дельфинария находится сейчас на площадке перед ТРК «Комсомолл». Представления будут проходить в течение трех месяцев.
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 Ещё 2 источника 
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