Предприятиям Нижегородской области вручили благодарности главы региона

Глеба Никитина. 3 апреля 2018 года в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей прошло вручение благодарностей промышленным предприятиям региона от имени главы Нижегородской области

По итогам 2017 года были отмечены: АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», АО «Борский трубный завод», АО «ПРОМИС», АО «Сосновскагропромтехника», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ООО «Завод синтанолов», ООЛ НПФ «Реабилитационные технологии», ООО «РусВинил», ООО «Репер-НН», ПАО «Русполимет» . Благодарность вручается за вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, реализацию программ импортозамещения, модернизации и технического перевооружения производства.

Также прошло награждение победителей XI областного конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени И. П. Кулибина.

В 2017 году на конкурс было представлено более 40 заявок. В финал вышли проекты различной направленности. Например, Российский Федеральный ядерный центр-ВНИИЭФ был отмечен за проект по созданию станции озонирования воды. Как отметила главный специалист управления интеллектуальной собственности и научно-технической информации ФГУП РФЯЦ ВНИЭФ Елена Жаркова , «отечественных разработок в этом сегменте рынка сейчас нет. Мы делаем опытный образец, проводим стендовые испытания. Рассчитываем наладить производство в Нижегородской области».

Как отметил директор патентно-правовой фирмы Илья Петухов , «и Президент Российской Федерации, и премьер, и правительство Нижегородской области говорят о том, что охрана интеллектуальной собственности и инновации — это локомотив, который должен двигать экономику вперед».

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что «стратегическая отраслевая специализация Нижегородской области — это именно инновационная высокотехнологичная промышленность».

Также глава региона поставил задачу добиться прироста производительности труда до 5% в год на промышленных предприятиях. По словам Глеба Никитина, по итогам работы промышленности в 2017 году Нижегородская области стала «одним из флагманов в стране». «В среднем по России прирост промышленности составил менее 1% за 2017 год, у нас же — 4,7% по промышленности в целом, а по обработке, которая у нас составляет более 90% от всего промышленного производства, даже выше — 5,5%», — сообщил он.

Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за 2017 год в Нижегородской области составил 1 триллион 304,5 миллиарда рублей, что на 7,4% больше, чем в 2016 году. Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составил 1 триллион 180,5 миллиарда рублей, что на 8,1% выше уровня 2016 года.

«Необходимо достичь роста производительности труда на 5% в год, — заявил Глеб Никитин. — Я считаю, что эта задача выполнима». По его словам, от повышения производительности труда зависит рост доходов сотрудников предприятий, уровень их жизни, увеличение объемов производства в Нижегородской области.