Комитет Госдумы по энергетике предложил зачислять часть НДД в «нефтянке» в бюджеты регионов

Комитет Госдумы по энергетике предложил в рамках пилотного применения НДД в нефтяной отрасли зачислять часть НДД в региональные бюджеты. Об этом говорится в сообщении Российского газового общества.

Павел Завальный (председатель комитета по энергетике. — RNS) предложил дополнить законопроект о НДД для нефтяной отрасли двумя тезисами в пользу месторождений разной крупности и региональных бюджетов», — говорится в сообщении.

Завальный предложил при доработке законопроекта в рамках подготовки ко второму чтению внести в него изменения, содержащиеся в законопроекте об НФР.

В частности, предлагается предусмотреть в бюджетном кодексе РФ норматив отчисления от ставки НДД в размере 40% — в федеральный и 10% — в бюджеты субъектов РФ, с целью «повышения заинтересованности субъектов в повышении эффективности недропользования и наполнения доходной части региональных бюджетов».

Кроме того комитет по энергетике предложил расширить периметр проектов для четвёртой группы пилотных проектов по критерию «величина начальных извлекаемых запасов» с 50 до 150 млн тонн.

По мнению депутатов, это позволит получить более репрезентативную выборку месторождений разной крупности и в дальнейшем сформировать объективное представление об эффективности данного налогового режима.