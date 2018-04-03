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Комитет Госдумы по энергетике предложил зачислять часть НДД в «нефтянке» в бюджеты регионов
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Комитет Госдумы по энергетике предложил зачислять часть НДД в «нефтянке» в бюджеты регионов 

Rambler News Service 56 минут назад
Комитет Госдумы по энергетике предложил в рамках пилотного применения НДД в нефтяной отрасли зачислять часть НДД в региональные бюджеты. Об этом говорится в сообщении Российского газового общества.
«Павел Завальный (председатель комитета по энергетике. — RNS) предложил дополнить законопроект о НДД для нефтяной отрасли двумя тезисами в пользу месторождений разной крупности и региональных бюджетов», — говорится в сообщении.
Завальный предложил при доработке законопроекта в рамках подготовки ко второму чтению внести в него изменения, содержащиеся в законопроекте об НФР.
В частности, предлагается предусмотреть в бюджетном кодексе РФ норматив отчисления от ставки НДД в размере 40% — в федеральный и 10% — в бюджеты субъектов РФ, с целью «повышения заинтересованности субъектов в повышении эффективности недропользования и наполнения доходной части региональных бюджетов».
Кроме того комитет по энергетике предложил расширить периметр проектов для четвёртой группы пилотных проектов по критерию «величина начальных извлекаемых запасов» с 50 до 150 млн тонн.
По мнению депутатов, это позволит получить более репрезентативную выборку месторождений разной крупности и в дальнейшем сформировать объективное представление об эффективности данного налогового режима.
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