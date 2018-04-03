В 2017 году в Москве привили почти полмиллиона животных 

Как отмечают специалисты, заболеваемость заразными болезнями с 2015 года снизилась в три раза. Таких результатов удалось добиться благодаря ежегодной вакцинации животных. Так, в прошлом году в столице было вакцинировано 440,9 тысячи питомцев, содержащихся в квартирах, хозяйствах и зоопарках.
Но, по словам ветеринаров, расслабляться не следует. В столице по-прежнему ежегодно фиксируются случаи заболевания бешенством. Только теперь его выявляют у домашних животных, которых хозяева вывозили без прививок на дачи, находящиеся в менее благополучных по данному заболеванию регионах. Их владельцы были привлечены к административной ответственности.
Для того, чтобы не повторялись подобные печальные истории, ГБУ «Московское объединение ветеринарии» станция по борьбе с болезнями животных ЮЗАО разработала график организации прививочной кампании против бешенства среди собак и кошек на территории Юго-Западного округа. Согласно этому графику, жители района Черемушки смогут сделать вакцинацию своим домашним любимцам 7 апреля на улице Профсоюзная, дом 30, корпус 3. Вакцинацию можно пройти с 10:00 до 16:00.