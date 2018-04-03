AFP: магазины Гонконга игнорируют запрет на торговлю панголинами

Торговля панголинами была запрещена в 2016 году для защиты сокращающейся популяции. К падению численности животных привело то, что в ряде стран Азии и Африки мясо ящеров употребляется в пищу, а их чешуя используется как лекарство. Несмотря на действующий запрет, магазины традиционной китайской медицины в Гонконге по-прежнему продолжают продавать панголиновую чешую. Об этом сообщается в расследовании AFP.

"Если вам нужно по состоянию здоровья, я посмотрю, осталось ли у меня", — говорит корреспонденту агентства пожилой владелец одного из магазинов в Гонконге. Мешок с чешуей оказался спрятан за ящиками с другими товарами. Упаковка весом 40 гр стоит 500 гонконгских долларов ($65). В следующем магазине запрещенный товар также укрывали от посторонних взглядов за ящиками, стоимость 40 гр чешуи достигала уже $82. Владелец первой лавки опроверг необходимость сохранения панголина: «В Азии еще много ящеров. Это просто слова, что они находятся под угрозой исчезновения».

Из-за растущего спроса в Китае Вьетнаме панголин стал самым продаваемым млекопитающим в мире. По оценкам специалистов, за последнее десятилетие из азиатских и африканских лесов было вывезено около миллиона животных. Панголины почти беззащитны в дикой природе. Животное размером с маленькую собаку, испугавшись, сворачивается в клубок. Эта особенность позволяет браконьерам легко вывозить их из среды обитания. Разведение панголинов в неволе невозможно из-за сложного питания и склонности к болезням, их средняя выживаемость составляет менее пяти лет, тогда как в естественных условиях ящеры могут дожить до 20 лет.

Гонконг является главным пунктом контрабанды панголинов и «перевалочной базой» для дальнейшей контрабанды в материковый Китай.

В сентябре 2016 года все 182 государства-члена Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), договорились присвоить ящерам высшую категорию защиты, запрещающую любую торговлю. После принятия конвенции CITES количество чешуи, изъятой в Гонконге, увеличилось в 2017 году до 7,7 т (21 изъятие) по сравнению с 1,4 т в 2016 году (24 изъятия). Согласно правительственным данным, все страны происхождения грузов были африканскими.

"Если бы Гонконг следовал руководящим принципам CITES и осуществлял политические решения, принятые в 2016 г., то этого больше не происходило бы", — сказала Астрид Андерссон, основатель природоохранной группы «Гонконг для панголинов».

В мае в силу вступит новая редакция закона, увеличивающая максимальный срок тюремного заключения за незаконный оборот и владение видами, находящимися под угрозой исчезновения, с 2 до 10 лет. Однако, как отмечает AFP , этот закон редко исполняется.

По словам члена природоохранной организации WildAid Алекса Хоффорда, более преуспел в защите исчезающих видов материковый Китай. В Гуанчжоу , столице китайской провинции Гуандун, куда в прошлом доставлялись партии панголина из Гонконга, продавцы на вопрос о наличии в продаже панголинов отвечают, что это запрещенный товар. «Это незаконно, очень трудно получить сейчас. И никто не продаст вам, если вы не проверенный клиент», — сообщил корреспонденту AFP один из торговцев.

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