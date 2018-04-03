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Приют собак GetDog предлагает вам спасти очень симпатичны собак, которые нуждаются в помощи и любви
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Приют собак GetDog предлагает вам спасти очень симпатичны собак, которые нуждаются в помощи и любви 

Passion.ru 58 минут назад
Фото: Passion.ru
История этих малышей действительно ужасна. «Собаки у нас. Кто-то до сих пор в шоке — так как мы взяли на один хвост больше, чем даже планировали, и сами не поняли, как так получилось. Хотя поняли — нужны были кураторы для особо сложных, несчастных. У нас почти все приютские крохиб у них не самая красивая история жизни. До встречи с нами их сдали в какой-то частный приют, когда они стали больше не нужны и выполняли свою функцию. Кормили их 2-3 раза в неделю, ну и да, эти маленькие собаки сидели на веревках в будках, на улице. Комментарии излишни», — рассказали в приюте.
К счастью, сейчас, все собаки в тепле и окружены заботой, некоторым требуются операции. Вы можете помочь этим малышам наконец обрести дом.
Фото: instagram
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