Приют собак GetDog предлагает вам спасти очень симпатичны собак, которые нуждаются в помощи и любви

История этих малышей действительно ужасна. «Собаки у нас. Кто-то до сих пор в шоке — так как мы взяли на один хвост больше, чем даже планировали, и сами не поняли, как так получилось. Хотя поняли — нужны были кураторы для особо сложных, несчастных. У нас почти все приютские крохиб у них не самая красивая история жизни. До встречи с нами их сдали в какой-то частный приют, когда они стали больше не нужны и выполняли свою функцию. Кормили их 2-3 раза в неделю, ну и да, эти маленькие собаки сидели на веревках в будках, на улице. Комментарии излишни», — рассказали в приюте.

К счастью, сейчас, все собаки в тепле и окружены заботой, некоторым требуются операции. Вы можете помочь этим малышам наконец обрести дом.

Фото: instagram