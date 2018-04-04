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Нижегородская исправительная колонии подала иск о защите чести и достоинства к Марии Алехиной и «Собеседнику»
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Нижегородская исправительная колонии подала иск о защите чести и достоинства к Марии Алехиной и «Собеседнику» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Нижегородская исправительная колония N2 через суд потребовала от участницы Pussy Riot
Марии Алехиной
и "Собеседник" опровергнуть информацию об условиях труда заключенных, которая была опубликована 21 августа прошлого года на сайте издания в  материале
"Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей «скорой». С копией иска о защите чести, достоинства и деловой репутации ознакомилась редакция «Медиазоны».
В иске подчеркивается, что «Собеседник» и «участница феминистской панк-рок группы Pussy Riot» подрывают авторитет учреждения в глазах общественности и других учреждений уголовно-исправительной системы, распространяя недостоверные сведения и слухи.
В колонии не согласились с информацией о контракте на пошив медицинских халатов, заключенном ИК N2 с «Авангард-спецодеждой» по заниженным ценам. Кроме того, истец посчитал ложным рассказ Алехиной о трудовых условиях заключенных, отмечает издание.
"Рабочий день длится от 8 до 12 часов. При этом людям почти не платят: зарплаты по 200-300 рублей. Администрация удерживает из полагающегося МРОТа деньги, которые непонятно на что идут. Думаю, с заказов на производство «кормятся» как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем", — так описывало труд заключенных издание.
Руководство исправительной колонии потребовало черед суд признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и обязать Алехину и «Собеседник» распространить опровержение этой информации.
В августе 2012 года Алехина, наряду с Надеждой Толоконниковой, была приговорена к двум годам колонии общего режима после панк-молебна в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Алехина отбывала наказание в ИК-28 в Березниках Пермского края, а затем в августе 2013 года была переведена в ИК-2 Нижегородской области.
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