Нижегородская исправительная колонии подала иск о защите чести и достоинства к Марии Алехиной и «Собеседнику»

Нижегородская исправительная колония N2 через суд потребовала от участницы Pussy Riot

"Собеседник" опровергнуть информацию об условиях труда заключенных, которая была опубликована 21 августа прошлого года на сайте издания в материале

"Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей «скорой». С копией иска о защите чести, достоинства и деловой репутации ознакомилась редакция «Медиазоны».

В иске подчеркивается, что «Собеседник» и «участница феминистской панк-рок группы Pussy Riot» подрывают авторитет учреждения в глазах общественности и других учреждений уголовно-исправительной системы, распространяя недостоверные сведения и слухи.

В колонии не согласились с информацией о контракте на пошив медицинских халатов, заключенном ИК N2 с «Авангард-спецодеждой» по заниженным ценам. Кроме того, истец посчитал ложным рассказ Алехиной о трудовых условиях заключенных, отмечает издание.

"Рабочий день длится от 8 до 12 часов. При этом людям почти не платят: зарплаты по 200-300 рублей. Администрация удерживает из полагающегося МРОТа деньги, которые непонятно на что идут. Думаю, с заказов на производство «кормятся» как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем", — так описывало труд заключенных издание.

Руководство исправительной колонии потребовало черед суд признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и обязать Алехину и «Собеседник» распространить опровержение этой информации.