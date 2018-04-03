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Олег Нилов предложил разработать «паспорт соотечественника»
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Олег Нилов предложил разработать «паспорт соотечественника» 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России следует принять закон о соотечественниках, а для безвизового въезда в Россию соотечественников, носителей русского языка за рубежом должен быть разработан новый документ — «паспорт соотечественника». С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Нилов.
Он отметил, что такой шаг России может стать ответом на антироссийские выпады, среди которых — поправки в законодательство Латвии, которые фактически запрещают преподавание в школах на русском языке.
«Миллионы соотечественников из Прибалтики, Украины наконец-то без бюрократии, без препонов получат возможность беспрепятственного сообщения с Отечеством. «Паспорт соотечественника» стоит выдавать в том числе и детям, учащимся в русских школах. Также это станет особенно большим подспорьем для граждан тех стран, где запрещено двойное гражданство», — заявил Олег Нилов.
Депутат считает, что «паспорт соотечественника» может быть разработан с использованием опыта по введению «паспорта болельщика», разработанного специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России.
Напомним, что «паспорт болельщика» даёт право не только безвизового въезда в Россию на период чемпионата мира — 2018, но и осуществлять льготный проезд между городами — участниками турнира.
«Думаю, что «паспорт соотечественника» также может включать в себя не только льготу по безвизовому въезду. Это может быть льгота по обучению в России, льготные туристические туры», — считает Олег Нилов.
Также он предложил кратно увеличить квоту для соотечественников на бесплатное обучение в вузах России. В настоящее время она составляет 15 тысяч человек в год.
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