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Франция готовится к политической реформе
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Франция готовится к политической реформе 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Сократить на треть число депутатов — часть политической реформы, которая готовится во Франции. Проект разработало правительство страны, исполнившее таким образом предвыборные обещания Эммануэля Макрона.
Согласно проекту, число депутатов и сенаторов должно быть сокращено на 30%. Мера призвана увеличить эффективность законодательного органа. При этом по плану к выборам 22-го года не менее 15% членов парламента должны избираться по пропорциональной системе. Впрочем, проекту еще предстоит пройти утверждение в парламенте. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен уже назвала его «подавлением демократии».
Не подхватят ли французское начинание другие страны? Вот какое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров:
Сергей Федоров научный сотрудник Института Европы РАН «Вот это сокращение на треть количества депутатов и введение доли пропорционального голосования при выборах в нижнюю палату по идее на руку тому же „Национальному фронту“, который обычно проигрывает именно во втором туре мажоритарной системы, когда против крайне правых сплачиваются другие политические силы и перегораживают доступ в нижнюю палату парламента. Я не знаю, что там Марин ле Пен не понравилось в этой реформе. Главное в том, чтобы не только сэкономить на законодателях, но и добиться более эффективной работы французского парламента. Данный опыт может рассматриваться и другими странами, но я не думаю, что такая французская модель служила ориентиром для других стран. У каждой страны свои традиции, своя политическая культура».
По планам, проект, который должен пройти первое чтение до конца этого года, примут в 2018 году.
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