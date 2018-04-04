Франция готовится к политической реформе

Сократить на треть число депутатов — часть политической реформы, которая готовится во Франции. Проект разработало правительство страны, исполнившее таким образом предвыборные обещания Эммануэля Макрона

Согласно проекту, число депутатов и сенаторов должно быть сокращено на 30%. Мера призвана увеличить эффективность законодательного органа. При этом по плану к выборам 22-го года не менее 15% членов парламента должны избираться по пропорциональной системе. Впрочем, проекту еще предстоит пройти утверждение в парламенте. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен уже назвала его «подавлением демократии».

Сергей Федоров: Не подхватят ли французское начинание другие страны? Вот какое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

Сергей Федоров научный сотрудник Института Европы РАН «Вот это сокращение на треть количества депутатов и введение доли пропорционального голосования при выборах в нижнюю палату по идее на руку тому же „Национальному фронту“, который обычно проигрывает именно во втором туре мажоритарной системы, когда против крайне правых сплачиваются другие политические силы и перегораживают доступ в нижнюю палату парламента. Я не знаю, что там Марин ле Пен не понравилось в этой реформе. Главное в том, чтобы не только сэкономить на законодателях, но и добиться более эффективной работы французского парламента. Данный опыт может рассматриваться и другими странами, но я не думаю, что такая французская модель служила ориентиром для других стран. У каждой страны свои традиции, своя политическая культура».

По планам, проект, который должен пройти первое чтение до конца этого года, примут в 2018 году.