«Это к хорошему не приведет»: поклонники просят Нюшу не соблазняться мороженым

Нюша призналась подписчикам своего микроблога, что имеет огромное желание съесть чего-нибудь вкусного и калорийного. Она опубликовала фотографию, на которой предстала возле прилавка с мороженым, и спросила у поклонников, стоит ли позволить себе такое лакомство.

Как и многие люди, Анна Шурочкина периодически подвержена сильному желанию съесть что-то калорийное. Это может быть связано с плохой погодой, нехваткой витаминов, гормональными сбоями и депрессивными состояниями. Артистка пробудила аппетит у своих подписчиков, показав им огромный ассортимент мороженого, которого так не хватало всю зиму, и попросила совета. «Сдерживать себя или нет? Пока лето не наступило можно же оторваться?»

Поклонники признались, что можно было бы позволить себе немного вкусностей, если бы Нюша не была публичным человеком. По их мнению, профессия не позволяет артисту запускать свою фигуру, а Нюша, как они заметили, и так уже изрядно набрала. Поэтому фолловеры посоветовали отказаться от мимолетного удовольствия ради стройных форм. Подписчики заявили, что не стоит худеть именно к лету, нужно быть на высоте в любое время года. Они предложили Нюше заняться спортом, который поможет ей не думать о сладком. «Вам на диету надо!» «Какое там мороженое, спортзал вам показан!» «Кушайте салаты, курицу.. мороженое к хорошему не приведет» «Где одно мороженое, там и два.. не позволяйте себе такую роскошь» «Вы склонны к полноте, вас, увы, нельзя срываться»