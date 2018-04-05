Сплошную промывку дорог проведут коммунальщики 7 и 8 апреля

С помощью специального средства они удалят с дорог образовавшуюся за зимний сезон пленку.

Сотрудники коммунальных служб 7 и 8 промоют столичные дороги с использованием специального средства, которое позволит удалить с дорожного покрытия образовавшуюся за зимний сезон пленку из остатков бензина, противогололедных материалов и резины. Дело в том, что смыть ее обычной водой невозможно.

— В Москве с этой целью применяется шампунь, который соответствует всем экологическим нормам и не наносит ущерба окружающей среде, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он добавил, что данное средство полностью разлагается в почве и отличается высокой экономичностью, так как требуется один литр шампуня на тысячу литров воды, отмечает mos.ru . Особое внимание коммунальщики уделят очистке дворовых территорий и парковочных мест, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы и станциям метро.

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