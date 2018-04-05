Ещё
Сплошную промывку дорог проведут коммунальщики 7 и 8 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сплошную промывку дорог проведут коммунальщики 7 и 8 апреля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
С помощью специального средства они удалят с дорог образовавшуюся за зимний сезон пленку.
Сотрудники коммунальных служб 7 и 8 промоют столичные дороги с использованием специального средства, которое позволит удалить с дорожного покрытия образовавшуюся за зимний сезон пленку из остатков бензина, противогололедных материалов и резины. Дело в том, что смыть ее обычной водой невозможно.
— В Москве с этой целью применяется шампунь, который соответствует всем экологическим нормам и не наносит ущерба окружающей среде, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что данное средство полностью разлагается в почве и отличается высокой экономичностью, так как требуется один литр шампуня на тысячу литров воды, отмечает mos.ru. Особое внимание коммунальщики уделят очистке дворовых территорий и парковочных мест, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы и станциям метро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петр Бирюков: В Москве стартовала промывка тротуаров и дворов
Вечерняя Москва: последние новости
Анджелина Джоли заигрывает с женатым Итаном Хоуком Сергей Собянин предложил создать на базе портала поставщиков единый электронный магазин для всей России Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила294
В России введут новую меру пресечения45
«Крым захватим танками»407
Войска ВВО подняты по тревоге116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова139
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение