Петр Бирюков: В Москве стартовала промывка тротуаров и дворов

Также в городе проходит очистка 1364 инженерных сооружений.

Во вторник, 3 апреля, в столичном регионе стартовали работы по промывке объектов дорожного хозяйства.

— В Москве , наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок, — сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, особое внимание коммунальщики уделят очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворов, парковок, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства и станциям метрополитена.

Петр Бирюков отметил, что для очищения дорог от пленки из остатков бензина, резины и других дорожных отходов будет задействован специальный шампунь, добавив, что такая уборка поможет улучшить экологическую ситуацию в городе.

Он подчеркнул, что шампунь обладает высокой моющей способностью, а также полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды, передает агентство городских новостей «Москва»

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