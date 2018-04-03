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Петр Бирюков: В Москве стартовала промывка тротуаров и дворов
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Петр Бирюков: В Москве стартовала промывка тротуаров и дворов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Также в городе проходит очистка 1364 инженерных сооружений.
Во вторник, 3 апреля, в столичном регионе стартовали работы по промывке объектов дорожного хозяйства.
— В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок, — сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, особое внимание коммунальщики уделят очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворов, парковок, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства и станциям метрополитена.
Петр Бирюков отметил, что для очищения дорог от пленки из остатков бензина, резины и других дорожных отходов будет задействован специальный шампунь, добавив, что такая уборка поможет улучшить экологическую ситуацию в городе.
Он подчеркнул, что шампунь обладает высокой моющей способностью, а также полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды, передает агентство городских новостей «Москва».
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