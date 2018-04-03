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Муниципалитеты могут получить право контроля за похоронными бюро
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Муниципалитеты могут получить право контроля за похоронными бюро 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления должны получить право контролировать деятельность создаваемых ими служб по вопросам похоронного дела.
Соответствующая поправка в статью 29 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» внесена на рассмотрение Госдумы депутатами Госсобрания Башкирии и первым замглавы Комитета палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Качкаевым.
В пояснительной записке к документу, с которым ознакомилась «Парламентская газета», сказано, что по закону организация ритуальных услуг относится к вопросам местного значения, которые вправе создавать для осуществления погребальных процедур специальные службы.
Муниципальный контроль за похоронными бюро в настоящее время предусмотрен рядом нормативно-правовых актов (Земельным и Лесным кодексами, Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и другим документами), но не прописан непосредственно в Законе «О погребении и похоронном деле», отмечают авторы инициативы.
Актуальность законопроекта объясняется тем, что мониторинг правоприменительной практики в сфере организации ритуальных услуг показывает, что данная сфера деятельности лишена необходимого контроля за деятельностью специализированных служб по вопросам похоронного дела.
В связи с этим предусмотренные законопроектом новации направлены на формирование системы муниципального контроля в сфере организации ритуальных услуг, заключают башкирские депутаты.
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