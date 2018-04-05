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Смольному разрешили выселить Дом кино
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Смольному разрешили выселить Дом кино 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Комитет имущественных отношений Северной столицы выиграл иск в городском Арбитражном суде о расторжении договора аренды здания на Караванной улице, 12, снятого городским Союзом кинематографистов. Как сообщили в суде, поводом к иску стала устроенная в здании незаконная перепланировка.
Помимо расторжения договора чиновники требуют взыскать с Союза кинематографистов 791 тысячу рублей в качестве компенсации.
Дело в том, что здание, где располагается Дом кино, относится к памятникам культуры регионального значения — до Революции здесь размещалось Петроградское губернское кредитное общество.
Впрочем, в Смольном готовы заключить с арендаторами мировое соглашение, если те направят в комитет соответствующее заявление.
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