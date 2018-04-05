Смольному разрешили выселить Дом кино

Комитет имущественных отношений Северной столицы выиграл иск в городском Арбитражном суде о расторжении договора аренды здания на Караванной улице, 12, снятого городским Союзом кинематографистов. Как сообщили в суде, поводом к иску стала устроенная в здании незаконная перепланировка.

Помимо расторжения договора чиновники требуют взыскать с Союза кинематографистов 791 тысячу рублей в качестве компенсации.

Дело в том, что здание, где располагается Дом кино, относится к памятникам культуры регионального значения — до Революции здесь размещалось Петроградское губернское кредитное общество.

Впрочем, в Смольном готовы заключить с арендаторами мировое соглашение, если те направят в комитет соответствующее заявление.